Λωρίδα της Γάζας: Η Αυστραλία ανακοίνωσε πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια 15000000 δολαρίων

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανίζι ανακοίνωσε πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια 15 εκατομμυρίων δολαρίων για τους πολίτες στη Γάζα την Τετάρτη, ανεβάζοντας τη συνολική βοήθεια που υποσχέθηκε η χώρα στα 25 εκατομμύρια δολάρια.

“H Αυστραλία έχει ήδη υποσχεθεί 10 εκατομμύρια δολάρια και θα παρέχει βοήθεια για να σωθούν ζωές, όπως νερό και ιατρικές υπηρεσίες“, δήλωσε ο Αλμπανίζι κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στην Ουάσιγκτον.

Επίσης o Αυστραλός πρωθυπουργός καταδίκασε "την τρομοκρατία της Χαμάς" και είπε ότι "θρηνούμε για την απώλεια κάθε αθώας ζωής, είτε είναι Ισραηλινή είτε Παλαιστίνια".

Την Τετάρτη, η Αυστραλία ζήτησε «παύση των εχθροπραξιών» στη Γάζα για να επιτραπεί η είσοδος των προμηθειών και η ασφαλής διέλευση των αμάχων, σύμφωνα με δήλωση της υπουργού Εξωτερικών Πένυ Γουόνγκ.

Πηγή: Top Channel, ΕΡΤ

