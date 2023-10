Πολιτική

Νέο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης

Η κυβέρνηση προσπαθεί καθημερινά και με πολλούς τρόπους να στηρίξει τους πολίτες, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την εισαγωγή του στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφέρθηκε αρχικά στην παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Συνεδρίαση του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Όπως είπε, ο κ. Μητσοτάκης μεταξύ άλλων τόνισε ότι η Ελλάδα είναι σήμερα μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ευρώπη, με αυξανόμενη απασχόληση, μείωση των ανισοτήτων και βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και προσέθεσε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δει σημαντική βελτίωση της εξωστρέφειας της οικονομίας μας και του πόσο ανοιχτή είναι, κάτι που αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας ώστε μια μικρή ανοιχτή οικονομία να ευημερήσει μέσα σε μια νομισματική ένωση. Τόνισε ότι οι εξαγωγές αυξήθηκαν από το 1/5 του ΑΕΠ στο μισό του ΑΕΠ σήμερα, ενώ επισήμανε ότι πρόκειται για ποικιλία εξαγωγών σε αγαθά.

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που οδήγησαν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενώ έδωσε έμφαση στη σημασία της πολιτικής σταθερότητας που καθιστά την οικονομία μας ελκυστικό προορισμό για επενδυτές. Από την πλευρά της κ. Λαγκάρντ, όπως είπε ο κ.Μαρινάκης, τόνισε ότι παρά τη διαδοχή οπισθοδρομήσεων η ανθεκτικότητα της χώρας είναι αξιοσημείωτη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός μετέβη στις Βρυξέλλες για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με ατζέντα μεταξύ άλλων την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-27 που έθεσε ο πρωθυπουργός στη άτυπη σύνοδο στην Γρανάδα. Ο κ.Μαρινάκης είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι από τους λίγους ευρωπαίους ηγέτες που μετείχαν στη Σύνοδο Ειρήνης στο Κάιρο και θα ενημερώσει σχετικά τους ομολόγους του, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, την διάκριση της Χαμάς από τον παλαιστινιακό λαό, και την ανάγκη για την προστασία των αμάχων και την αποφυγή μιας ανθρωπιστικής κρίσης.

Επίσης επισήμανε ότι ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού στις ηλικίες 45-74 και αφορά 1,3 εκ γυναίκες, με δωρεάν μαστογραφία, εξέταση, και υπερηχογράφημα.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης στην τιμή του ρεύματος, και είπε ότι τον Νοέμβριο οι ενισχύσεις στα οικιακά τιμολόγια έως 500 κιλοβατώρες θα είναι 25 ευρώ ανά μεγαβατώρα σε σχέση με 15 ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα και το μέχρι αφορά το 90% των νοικοκυριων στην Ελλάδα. Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται και για τους αγρότες ενώ την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθούν μέτρα στήριξης για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα.

Είπε ότι η χώρα μας φορολόγησε με 90% τα υπερέσοδα των εταιρειών ενέργειας και εισέπραξε πάνω 370 εκ. ευρώ.

Αναφέρθηκε επίσης στην στόχευση της κυβέρνησης για μειώσεις των τιμών στο ράφι από 5% έως 24%, ενώ είπε επίσης ότι με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για επιλογή και αξιολόγηση διοικήσεων φορέων δημοσίου προβλέπεται η διαρκής αξιολόγηση των διοικήσεων, ενώ προβλέπεται αναβάθμιση απαιτήσεων για κάθε θέση και εάν δεν πιάνουν τους στόχους θα αντικαθίστανται.

Τέλος ο κ.Μαρινάκης κατά την εισαγωγή του αναφέρθηκε σε προσλήψεις εκπαιδευτικών και οδηγών στον ΟΑΣΑ και στα σχολικά γεύματα. Είπε ότι προσλαμβάνονται 2763 εκπαιδευτικοί στη γενική εκπαίδευση ως προσωρινοί αναπληρωτές για το νέο σχολικό έτος και 150 οδηγοί στον ΟΑΣΑ με καθεστώς Ιδιωτικού Δικαίου για 8 μήνες. Για τα σχολικά γεύματα είπε ότι από 11 Οκτωβρίου εφαρμόζεται το πρόγραμμα νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, και από το 2020 αυξήθηκαν αφενός ο προϋπολογισμός κατά 39% και οι σχολικές μονάδες 35,34% και αφετέρου κατά 17,5% ο αριθμός γευμάτων σε 1658 σχολικές μονάδες για 217 χιλιάδες μαθητών. Επίσης είπε ότι ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Αβραμόπουλος θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό στην Δερβιτσάνη της Αλβανίας στην εκδήλωση αποκάλυψης της προτομής του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

Για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των παγκόσμιων κρίσεων, τις δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο αλλά και την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας μίλησε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε: «Η Ελλάδα είναι σήμερα μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ευρώπη, με αυξανόμενη απασχόληση, μείωση των ανισοτήτων και βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει σημαντική βελτίωση της εξωστρέφειας της οικονομίας μας και του πόσο ανοιχτή είναι, κάτι που αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας ώστε μια μικρή ανοιχτή οικονομία να ευημερήσει μέσα σε μια νομισματική ένωση.

Δεν γνωρίζουν πολλοί ότι οι ελληνικές εξαγωγές έχουν αυξηθεί, από περίπου το ένα πέμπτο του ΑΕΠ στην αρχή της κρίσης σε περίπου το ήμισυ του ΑΕΠ σήμερα, επίπεδο παραπλήσιο με αυτό των μεγάλων εξαγωγικών οικονομιών της ευρωζώνης. Και η βάση των εξαγωγών μας χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία, καθώς κατανέμεται ισομερώς μεταξύ αγαθών και υπηρεσιών, με σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των διάφορων κατηγοριών αγαθών», ενώ αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα και οδήγησαν στην βελτίωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην χώρα μας και κατ' επέκταση στην βελτίωση των οικονομικών της.

Παράλληλα, τόνισε πως η υψηλή αναμενόμενη κερδοφορία που εμφανίζει η Ελλάδα ως οικονομία, ο υψηλός βαθμός πολιτικής σταθερότητας καθιστούν την οικονομία μας έναν πολύ ελκυστικό προορισμό για επενδυτές και πως το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τους σημαντικούς πόρους που λαμβάνει η Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα οδηγήσουν στην υλοποίηση του κύριου στόχου της Κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού: να αυξήσουμε το βιοτικό επίπεδο μέσω υψηλότερων πραγματικών μισθών, που προέρχονται από την ανάπτυξη. «Η κυβέρνησή μου», ανέφερε, «έχει αναλάβει να εκμεταλλευτεί πλήρως αυτή την ιστορική ευκαιρία. Και οπωσδήποτε θα φέρουμε εις πέρας την αποστολή αυτή».

Σε συνέχεια μιας σειράς θετικών ειδήσεων και ανακοινώσεων για την ελληνική οικονομία όσα ειπώθηκαν και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αλλά και από την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει επιστρέψει και από το απόλυτο αδιέξοδο έχουμε περάσει σε μια περίοδο ανάκαμψης, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, δημιουργίας νέων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και προσέλκυσης νέων επενδύσεων. Μια επιτυχία που πριν και πάνω απ' όλα ανήκει στους Έλληνες πολίτες.

Όπως τόνισε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, «παρά τη διαδοχή οπισθοδρομήσεων, η ανθεκτικότητα της χώρας ήταν αξιοσημείωτη. Αλλά, δεν είναι μόνο η οικονομία που είναι ανθεκτική. Είναι και ο ελληνικός λαός».

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο κ.Μαρινάκης ανέφερε:

Όπως γνωρίζετε ο Πρωθυπουργός μετέβη σήμερα στις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η συζήτηση για την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (2021-2027) -ζήτημα το οποίο είχε θέσει ήδη ο Πρωθυπουργός από τις εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Γρανάδα-, η συνεχιζόμενη στήριξη της Ε.Ε. στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Μεταναστευτικό είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι από τους λίγους ευρωπαίους ηγέτες που συμμετείχε στη Σύνοδο Ειρήνης στο Κάιρο με τη συμμετοχή Αράβων ηγετών, ενώ τη Δευτέρα επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις επαφές αυτές και να επαναλάβει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου και έντιμου συνομιλητή με όλες τις χώρες της περιοχής, επαναλαμβάνοντας το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, την διάκριση μεταξύ της Χαμάς και του Παλαιστινιακού λαού αλλά και την ανάγκη για την προστασία των αμάχων και την αποφυγή μιας ανθρωπιστικής κρίσης.

Ο Πρωθυπουργός θα μετάσχει και στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Για το πρόγραμμα "Φώφη Γεννήματα" είπε τα εξής:

Την επέκταση του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού «Φώφη Γεννηματά» ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με το πρόγραμμα πλέον να απευθύνεται στις γυναίκες ηλικίας 45-74 ετών.

Το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» απευθύνεται μέχρι σήμερα σε 1,3 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 50-69 ετών και παρέχει δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, δωρεάν εξέταση σε ειδικό γιατρό και δωρεάν υπερηχογράφημα. Ήδη πάνω από 300.000 γυναίκες έχουν κάνει χρήση αυτής της υπηρεσίας και έχουν εντοπιστεί 15.000 περιστατικά καρκίνου του μαστού, τα περισσότερα σε πρώιμο στάδιο με πολύ καλές προοπτικές για την ίασή τους. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα σταλεί sms και στις νέες δικαιούχους της διευρυμένης πλέον ηλικιακής ομάδας 45 έως 74 ετών.

Ο καρκίνος του μαστού είναι ιάσιμος, αλλά η πρόληψη είναι το κλειδί στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή του.

Στήριξη στα νοικοκυριά για την τιμή του ρεύματος

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα μέτρα στήριξης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Όσον αφορά στο Νοέμβριο, οι ενισχύσεις για την ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακά τιμολόγια, διαμορφώνονται ως εξής:

Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 κιλοβατώρες, η ενίσχυση ανέρχεται σε 25Euro ανά μεγαβατώρα για αυτό το μήνα σε σχέση με τα 15 ευρώ ανά μεγαβατώρα που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Η κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνει το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Την ίδια ενίσχυση θα λάβουν και όσοι έχουν μηνιαία κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατώρες, υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσουν κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργειας, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή.

Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, η ενίσχυση ανέρχεται στα 60Euro ανά μεγαβατώρα για το σύνολο της κατανάλωσης και απορροφά το 100% του αυξημένου κόστους.

Επιπλέον για τους αγρότες, ανεξαρτήτως ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η ενίσχυση αυξάνεται σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και ανέρχεται σε 25Euro ανά μεγαβατώρα, για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης.

Οι ενισχύσεις αφορούν όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου. Η αξία της ενίσχυσης του ρεύματος για νοικοκυριά και αγρότες, το Νοέμβριο, ξεπερνά συνολικά τα 32,2 εκατ. ευρώ.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι πάνω από 9,3 δις ευρώ έχουν κατευθυνθεί για την ανακούφιση των καταναλωτών μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης που συστάθηκε ακριβώς γι' αυτό τον ειδικό λόγο από την Κυβέρνηση.

Η χώρα μας ήταν η πρώτη ανάμεσα στα κράτη μέλη που φορολόγησε με 90% τα υπερέσοδα των ηλεκτροπαραγωγών κατά το πρώτο διάστημα της ενεργειακής κρίσης έως τον Ιούνιο 2022 εισπράττοντας πάνω από 370 εκατομμύρια Euro. Ενώ απ' τον Ιούλιο 2022 έως και σήμερα λειτουργεί ο μηχανισμός παρακράτησης των υπερεσόδων των ηλεκτροπαραγωγών στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος έχει αποδώσει πάνω από 3,4 δις ευρώ μειώνοντας ισόποσα τους λογαριασμούς των καταναλωτών, διατηρώντας τους με αυτό τον τρόπο σε προσιτό επίπεδο.

Μάλιστα από αυτά, 800 εκατ. ευρώ διατέθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγροτικούς καταναλωτές μέσω σχήματος κρατικής ενίσχυσης.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί πριν λίγες μέρες, στο πλαίσιο σχεδιασμού ενίσχυσης των πολιτών για τους επόμενους μήνες στον ενεργειακό τομέα, η κυβέρνηση επεξεργάζεται λεπτομερώς μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα απ' τον Υπουργό κ. Σκυλακάκη και την Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σδούκου.

Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα νέο επίδομα θέρμανσης που θα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν απ' την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ. Παρόλα αυτά σε περίπτωση που από τη νέα χρονιά οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων ξεφύγουν τότε θα επανεξεταστεί άμεσα νέο σχήμα στοχευμένης επιδότησης για τους καταναλωτές. Η στήριξη της Κυβέρνησης προς τους πολίτες συνεχίζεται, με ξεχωριστή μέριμνα ειδικά για τους πλέον ευάλωτους συμπολίτες μας, με σεβασμό στα δημόσια οικονομικά και τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων.

Για την μείωση των τιμών:

Η Κυβέρνηση προσπαθεί καθημερινά και με πολλούς τρόπους να στηρίξει τους πολίτες απέναντι και στις συνέπειες της εισαγόμενης πληθωριστικής κρίσης και την ακρίβεια, λαμβάνοντας μέτρα που θα αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημά τους, κάνοντας στοχευμένες παρεμβάσεις όπως η «μόνιμη μείωση τιμής» και εντατικούς ελέγχους για την πάταξη φαινομένων κερδοσκοπίας, εικονικών εκπτώσεων και παραβάσεων που αφορούν στο μεικτό περιθώριο κέρδους.

Στην κατεύθυνση αυτή, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πρόγραμμα «Μόνιμη μείωση τιμής», έχουν ήδη ενταχθεί 233 προϊόντα, από 21 βασικές κατηγορίες. Οι μειώσεις στις τιμές ξεκινούν από 5% και φτάνουν και το 23%, αναλόγως με τον κωδικό. Στόχος του προγράμματος είναι οι κωδικοί που θα συμμετάσχουν να φτάσουν τους 500.

«Με την πρωτοβουλία «Μόνιμη μείωση τιμής» επιδιώκουμε τη σταθερή μείωση των τιμών στο ράφι, σε είδη βασικής ανάγκης για τα νοικοκυριά. Συνεχίζουμε την προσπάθεια στήριξης της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, υλοποιώντας μέτρα πρωτοποριακά σε όλη την Ευρώπη», τόνισε ο Υπουργός κ. Κώστας Σκρέκας. Ο αγώνας μας απέναντι στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και των συνεπειών της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης συνεχίζεται καθημερινά.

Νομοσχέδιο του Υπ.Εσ. για διοικήσεις φορέων Δημοσίου:

Συζητείται σήμερα στις επιτροπές της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο σύστημα επιλογής και αξιολόγησης διοικήσεων φορέων Δημοσίου. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας επιλογής των διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα και τη δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο προβλέπει τη διαρκή αξιολόγησή τους. Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η αναβάθμιση των απαιτήσεων για κάθε θέση, ώστε τα στελέχη που θα επιλέγονται να έχουν αυξημένα προσόντα και ικανότητες, η ενίσχυση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, η αποτελεσματικότητα του συστήματος μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών, καθώς και η αξιολόγηση των διοικήσεων ώστε αν επιτυγχάνουν τους στόχους να μπορούν να αμείβονται περισσότερο και αν δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους να αντικαθίστανται.

Προσλήψεις εκπαιδευτικών:

Προσλήψεις 2.763 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024 ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση προσλαμβάνονται 1002 και στην δευτεροβάθμια 1748 προσωρινοί αναπληρωτές. 13 επιπλέον διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας εγκρίθηκε η διαδικασία πρόσληψης 150 νέων οδηγών στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η απόφαση αφορά σε άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως οκτώ μήνες. Οι νέες προσλήψεις έρχονται σε συνέχεια σειράς μέτρων που έχουν ήδη δρομολογηθεί, με σκοπό τη βελτίωση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών που προσφέρει ο Ο.Α.Σ.Θ., ενόψει και της διαχείρισης των νέων κυκλοφοριακών συνθηκών, που θα προκύψουν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής της Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου (Flyover). Υπενθυμίζεται, ότι το τελευταίο διάστημα έχουν αναλάβει υπηρεσία 20 επιπλέον οδηγοί, μέσω εσωτερικών μετακινήσεων στον Οργανισμό.

Από τις 11 Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει να πραγματοποιείται το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων και μάλιστα νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, όπως τόνισε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη. Από το 2020 έχουν αυξηθεί, κατά 39% ο προϋπολογισμός του προγράμματος, κατά 35,34% ο αριθμός των σχολικών μονάδων και κατά 17,5% ο αριθμός γευμάτων. Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» υλοποιείται από τον ΟΠΕΚΑ σε 1.658 σχολικές μονάδες, σε 134 Δήμους της Χώρας και αφορά την σίτιση έως και 217.267 μαθητών σε καθημερινή βάση ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος για την τρέχουσα σχολική χρονιά ανέρχεται σε 102.000.000 ευρώ.

Ο πρώην Επίτροπος και Βουλευτής Δημήτρης Αβραμόπουλος, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μεταβαίνει στη Δερβιτσάνη Αλβανίας, για την Τελετή Αποκαλυπτηρίων της Προτομής του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και ονοματοδοσίας της κεντρικής πλατείας της πόλεως στο όνομά του, ως τιμή και αναγνώριση στον αείμνηστο Πρωθυπουργό, που άνοιξε το δρόμο των σχέσεων Ελλάδος-Αλβανίας, με την πρώτη ιστορικά επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στη γειτονική χώρα.

