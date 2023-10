Πολιτική

Τσακαλώτος σε Κασσελάκη: Πάρε πίσω τις διαγραφές

Τι συζήτησαν οι δύο άνδρες κατά την συνάντησή τους. Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανο Κασσελάκη είχε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στα γραφεία τού κόμματος στην Κουμουνδούρου.

Μεταξύ άλλων ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ζήτησε από τον Στέφανο Κασσελάκη να πάρει πίσω τις διαγραφές των κκ. Βίτσα, Σκουρλέτη και Φίλη, που έχουν προκαλέσει σάλο στην Κουμουνδούρου και έχουν χωρίσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε δύο στρατόπεδα.

«Του εξήγησα, όμως, ότι για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, για τα σχέδια που έχει, για τα σχέδια που έχω, δεν μπορούν να γίνουν σε καλό κλίμα, όσο υπάρχουν οι απειλές για διαγραφές», δήλωσε μετά το τετ-α-τετ ο κ. Τσακαλώτος, μιλώντας για συνάντηση σε καλό κλίμα.

Αναλυτικά η δήλωση Τσακαλώτου:

«Είχαμε μια συνάντηση σε καλό κλίμα. Του εξήγησα, όμως, ότι για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, για τα σχέδια που έχει, για τα σχέδια που έχω, δεν μπορούν να γίνουν σε καλό κλίμα, όσο υπάρχουν οι απειλές για διαγραφές. Με άκουσε με θετικό τρόπο, θα δούμε τι θα κάνει κι αν θα το λύσει αυτό. Θα είμαστε σε καλύτερη θέση για να συζητήσουμε και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο πιθανό η όχι είναι η ενότητα. Εγώ του ζήτησα να τις πάρει πίσω ή να λύσει το θέμα και είπε θα το μεριμνήσει».

Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στην Κουμουνδούρου η σύσκεψη του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ που συγκάλεσε ο πρόεδρο του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης.

Στην συνεδρίαση μετέχουν η γραμματέας του κόμματος Ράνια Σβίγκου και ο αναπληρωτής Γιώργος Βασιλειάδης πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, η γραμματέας Θεοδώρα Τζάκρη, καθώς και τρία μέλη της Πολιτικής Γραμματείας η Έφη Αχτσιόγλου, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και η Ρένα Δούρου.

Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στον απόηχο της απόφασης του προέδρου να παραπέμψει στην Επιτροπή Δεοντολογίας τους Νίκο Φίλη, Πάνο Σκουρλέτη, Δημήτρη Βίτσα και Στέφανο Τζουμάκα. Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ενώ πριν από δύο ημέρες η κ. Αχτσιόγλου σε κοινή δήλωση με τους Αλέξη Χαρίτση και Νάσο Ηλιόπουλο ζήτησαν σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος και επίσπευσή του Συνεδρίου που έχει οριστεί για τις 23-25 Φεβρουαρίου.

