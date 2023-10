Κόσμος

Ερντογάν: Πόσα ακόμη παιδιά πρέπει να πεθάνουν για να γίνει κατάπαυση του πυρός; (βίντεο)

Ο τούρκος πρόεδρος σε παρέμβασή του υπέρ της ειρήνευσης ζητά να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στη Γάζα και το Ισραήλ.

Σε ισχυρή διεθνή δημόσια παρέμβαση σχετικά με το ζήτημα της αναζωπύρωσης στη Μέση Ανατολή προχώρησε ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, απευθύνοντας την Τετάρτη ανοιχτή πολιτική ομιλία του στην Άγκυρα. Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, μεταξύ άλλων ο τούρκος πρόεδρος ανέφερε:

«Καμία ενέργεια δεν δικαιολογεί τέτοια βαρβαρότητα. Το λυπηρό είναι ότι οι απολίτιστοι άνθρωποι που προσποιούνται ότι είναι πολιτισμένοι, απλώς παρακολουθούν. Η Επιτροπή της ΕΕ, λέει ότι δεν μπορούμε να ζητήσουμε ακόμη κατάπαυση του πυρός. Πόσα ακόμη παιδιά πρέπει να πεθάνουν; Ενημερώστε μας ποιος είναι ο λογαριασμός σας. Πότε θα γίνει η κατάπαυση του πυρός; Είμαι στην πολιτική 40 χρόνια, αλλά ποτέ δεν σταθήκαμε να παρακολουθούμε αυτές τις φρικαλεότητες όπως εσείς.

Όλες οι δυτικές χώρες παρέχουν άνευ όρων υποστήριξη στις επιθέσεις. Αυτοί που κρίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα αγνοούν το δικαίωμα της Γάζας στη ζωή εδώ και 19 ημέρες. Τι απέγινε η οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Δεν κοιτάς τι γράφεται εκεί; Το προσέχουν όταν τους βολεύει, αλλά όταν δεν λειτουργεί, δεν το κάνουν. Γιατί το αίμα που ρέει είναι μουσουλμανικό αίμα. Στέλνοντας ένα αεροπλανοφόρο αντί για ένα πλοίο βοήθειας, έδειξαν ποια λόμπι εξυπηρετούν. Αυτό λέγεται υποκρισία. Πόσοι ακόμη τόνοι βόμβες πρέπει να πέσουν στη Γάζα για να ζητηθεί κατάπαυση του πυρός;

Όποιος δεν αντιδρά σε μια αδικία είναι βουβός δαίμονας. Ακόμα κι αν είμαστε μόνοι, δεν θα διστάσουμε να φωνάξουμε την αλήθεια.

Είμαστε έτοιμοι για κάθε είδους βοήθεια, από τη δημιουργία νοσοκομείων υπαίθρου μέχρι τη μεταφορά τραυματιών στη χώρα μας. Θα στείλουμε τα πλοία μας στην περιοχή όταν ωριμάσουν οι συνθήκες. Υπό την αιγίδα της συζύγου μου Εμινέ Ερντογάν, το έργο των αρμόδιων υπουργείων μας συνεχίζεται σε αυτό το σημείο.

Για εμάς, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των παιδιών της Γάζας και των παιδιών του Ισραήλ. Ένα παιδί είναι παιδί ανεξάρτητα από κάθε ταυτότητα. Κανείς δεν μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε τη ντροπή να παραμένουμε σιωπηλοί ενώ σκοτώνονται παιδιά. Κανείς δεν μπορεί να περιμένει από εμάς να μείνουμε σιωπηλοί. Καταρχάς, η συνείδησή μας δεν μπορεί να μας επιτρέψει να παραμείνουμε σιωπηλοί απέναντι σε μια τέτοια βαρβαρότητα».

