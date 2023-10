Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου - Καθηγητής Γενετικής: “Έπρεπε να γίνει γονιδιακός έλεγχος για τους θανάτους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστήριξε ο μάρτυρας υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου και γιατί υπήρξε νέα ένταση μεταξύ του Αλέξη Κούγια και της προέδρου.

-

Οι πολλαπλοί θάνατοι στην οικογένεια Δασκαλάκη «θα έπρεπε να τύχουν εκτεταμένης γονιδιακής εξέτασης» κατέθεσε στην δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου ο καθηγητής Γενετικής στο Πανεπιστήμιο των Σκοπίων Todor Arsov, που εξετάστηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης της κατηγορουμένης.

Στη διαδικασία της Πέμπτης ήταν παρών στα έδρανα της υπεράσπισης ο Αλέξης Κούγιας, τον οποίο διόρισε εκ νέου χθες η κατηγορουμένη.

Ο μάρτυρας κατέθεσε στο ΜΟΔ ότι οι απώλειες των τριών κοριτσιών, σε συνδυασμό με το πρόβλημα υγείας της μητέρας, που έχει μειωμένη λειτουργία καρδιάς, αλλά και περιστατικό αιφνίδιου θανάτου από καρδιολογικό πρόβλημα 50χρονου συγγενούς από την πλευρά της πατρικής οικογένειας, θα έπρεπε να έχει δώσει έναυσμα για εξειδικευμένες γονιδιακές αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένων των γονιών των παιδιών, ώστε να εντοπιστούν γονιδιακές μεταλλάξεις. «Αν έχουμε πολλαπλούς θανάτους σε μία οικογένεια για τους οποίους αναρωτιόμαστε αν είναι εγκληματική ενέργεια, θα έπρεπε να έχουμε μία γενετική αυτοψία» είπε ο καθηγητής.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, στην έρευνα «δεν αρκεί να κοιτάξεις μόνο το DNA αλλά ολόκληρη τη γενετική εικόνα» ώστε να έχεις «ολόκληρο το βιβλίο». Ο καθηγητής, μάλιστα, μιλώντας για τον γονιδιακό έλεγχο, έφερε ως παράδειγμα και την περίπτωση της χολιγουντιανής ηθοποιού Αντζελίνα Τζολί.

Για τη Τζωρτζίνα ο μάρτυρας ανέφερε πως υπήρχε συνδρομή διαφόρων ιατρικών θεμάτων που έδωσαν κλινική εικόνα με επεισόδια επιληψίας, αρρυθμίες, λοίμωξη κλπ.

Σε ερώτηση από την πλευρά της υπεράσπισης όσον αφορά γενετικό έλεγχο της καρδιάς που έγινε στην Τζωρτζίνα εννέα μήνες πριν πεθάνει, ο μάρτυρας απάντησε πως το ίδιο το γεγονός του ελέγχου, δηλώνει πως υπήρχε πρόβλημα:

Αλέξης Κούγιας: Ήρθαν εδώ γιατροί και δήλωσαν ότι η Τζωρτζίνα, ενώ έχει επιληπτικά επεισόδια, αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα και της χορηγούνταν βαριά φάρμακα, «ήταν καλά». Συμφωνείτε εσείς με αυτό;

Μάρτυρας: Η όλη κατάσταση δίνει εικόνα ενός βαριά αρρώστου παιδιού.

Διαμαρτυρία Κούγια κατά της Προέδρου

Νωρίτερα, με την έναρξη της διαδικασίας, ο κ. Κούγιας ζήτησε το λόγο και είπε πως θέλει να κάνει τοποθέτηση για την «συμπεριφορά της προέδρου εις βάρος της κατηγορουμένης». Σε έντονο ύφος ο συνήγορος μίλησε σχετικά με όσα ακολούθησαν την αποχώρηση του από την υπεράσπιση, αναφέροντας ότι η πρόεδρος συμπεριφέρεται στην εντολέα του «λες και δεν έχει την ιδιότητα της κατηγορουμένης και γίνεται μία δίκη στο Ειρηνοδικείο που πρέπει να υπάρχει τυπικά ένας συνήγορος». Σχολίασε επίσης πως στις τρεις συνηγόρους που διορίστηκαν, δεν δόθηκε όλο το υλικό της δικογραφίας και της επ' ακροατηρίω διαδικασίας και συνέχισε: «Πλην μίας που πήγε να επισκεφθεί την κατηγορουμένη, οι συνήγοροι δεν κατανόησαν τον ρόλο της υπεράσπισης ενός ανθρώπου που βαρύνεται με κακουργήματα, δεν ζήτησαν αντίγραφο δικογραφίας παρά μόνο το κατηγορητήριο και την ανακριτική απολογία της κατηγορουμένης και ήρθαν εδώ χωρίς να αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους, να καλύψουν τυπικά την θέση. Και εσείς κ. πρόεδρε ζητήσατε από την κατηγορούμενη να απολογηθεί χωρίς να σας ενδιαφέρει αν έχει συνεργασία με τις συνηγόρους που της διορίσατε». Αναφερόμενος στην χθεσινή συνεδρίαση, κατά την διάρκεια της οποίας η πρόεδρος έλεγξε τους λόγους που επικαλέστηκε ο κ. Κούγιας και η συνεργάτης του για την αδυναμία παράστασης μετά τον εκ νέου διορισμό τους από την Ρούλα Πισπιρίγκου, ο συνήγορος είπε: «Χθες παίρνατε τηλέφωνο τον οδοντίατρο της συνεργάτιδας μου για να δείτε αν όντως είχε πρόβλημα και εν συνεχεία στο Πρωτοδικείο στην Ξάνθη για να ελέγξετε αν ήμουν εκεί. Τι είστε; Χωροφύλακας; Η συμπεριφορά αυτή είναι ακραία και αντιδεοντολογική».

Πρόεδρος: Έχετε αίτημα;

Αλέξης Κούγιας: Δεν έχω. Αν είχα θα το έλεγα. Γνωρίζω ελληνικά.

Πρόεδρος: Διορίσαμε συνηγόρους όπως υποχρεούμαστε με βάση τον κατάλογο και δόθηκε δικογραφία στις συνηγόρους.

Αλέξης Κούγιας: Δεν πληροφορηθήκατε πως πήραν μόνο το κατηγορητήριο και την απολογία;

Πρόεδρος: Όχι! Θα πληροφορηθώ εγώ τι πήραν οι συνήγοροι;

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Νοεμβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκίδα: Ιστιοφόρο χτύπησε στη Γέφυρα του Ευρίπου (εικόνες)

ΗΠΑ: Δεκάδες νεκροί από επιθέσεις ενόπλου (εικόνες)

Αχαΐα: Εισαγγελική παρέμβαση για τα δυο νεκρά βρέφη