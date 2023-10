Κόσμος

Χαμάς: Δεκάδες όμηροι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά

Τι δήλωσε στο Telegram ο επικεφαλής του ένοπλου τμήματος της οργάνωσης, συναντώντας δυσπιστία από ισραηλινά και διεθνή μέσα.

Οι όμηροι που σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας λόγω των ισραηλινών πληγμάτων στον παλαιστινιακό θύλακα είναι «περίπου 50», δήλωσε την Πέμπτη ο Αμπού Ομπέιντα, ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ. Ο Ομπέιντα έκανε αυτήν την ανακοίνωση στον λογαριασμό της οργάνωσης στο Telegram, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τους αριθμούς αυτούς. «Η Χαμάς κατασκευάζει συχνά τέτοιες δηλώσεις, και επίσης εμπλέκεται σε ψυχολογικό πόλεμο κατά των οικογενειών των ομήρων καθώς και του γενικού πληθυσμού» σχολιάζουν ισραηλινά ΜΜΕ.

