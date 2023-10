Κοινωνία

Μοσχάτο: Επίθεση ανηλίκων με μολότοφ σε Λύκειο

Πώς στο προαύλιο του σχολείου ξαφνικά προσγειώθηκαν οι ευτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί προκαλώντας τρόμο σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Επίθεση με μολότοφ σημειώθηκε την Πέμπτη το μεσημέρι σε λύκειο του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 14.00 μια ομάδα 10 ατόμων πέταξαν 3 μολότοφ στο προαύλιο χώρο του 2ου Γενικού Λυκείου Μοσχάτου – Ταύρου. Από τις τρεις μολότοφ εξερράγη μόνο μία, χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός ούτε υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, που προχώρησαν στην σύλληψη 8 ανηλίκων για παράβαση του νόμου περί όπλων.

