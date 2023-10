Αθλητικά

Τσιτσιπάς - Βιέννη: Ανατροπή και νίκη ενάντια στον Μάχατς

Πώς ο Έλληνας πρωταθλητής εφησύχασε στο δεύτερο σετ και άφησε περιθώρια νίκης στον Μάχατς, αλλά εντέλει, ανέτρεψε τα προγνωστικά.

Κάνοντας μία μεγάλη ανατροπή κι ενώ όλα έμοιαζαν να είναι... εναντίον του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-1 σετ του Τόμας Μάχατς, «σπάζοντας» την κακή παράδοση που είχε έως σήμερα στην Βιέννη, όπου σε 3 συμμετοχές δεν είχε καταφέρει να πετύχει δεύτερη συνεχόμενη νίκη.

Το Νο. 7 της παγκόσμιας κατάταξης, πήρε έστω και δύσκολα το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς του τουρνουά στην αυστριακή πρωτεύουσα, απέναντι στον προερχόμενο από τους προκριματικούς, Τσέχο (Νο. 74 στον κόσμο), στην πρώτη τους μονομαχία στο κορτ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα στο ματς με τον 23χρονο και προηγήθηκε εύκολα με 1-0 (6-3), παίζοντας κυριαρχικό τένις και δείχνοντας έτοιμος για να φτάσει σε μία εύκολη νίκη.

Στο δεύτερο, όμως, έκανε αδικαιολόγητα λάθη δίνοντας την ευκαιρία στον Μάχατς να κάνει ένα μπρέικ και με 6-4 να ισοφαρίσει (1-1). Ο Τσέχος ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, βρίσκοντας μεγάλα χτυπήματα και πήρε σημαντικό προβάδισμα στα γκέιμ με 4-1.

Σ΄ εκείνο το σημείο ο Τσιτσιπάς αφυπνίστηκε, κι αφού κράτησε το σερβίς του (2-4), «απάντησε» στο μπρέικ του αντιπάλου και γρήγορα έφερε το ματς στα ίσια (4-4). Οι δύο τενίστες κράτησαν τα σερβίς τους στη συνέχεια (5-5), με τον 25χρονο να κάνει νέο μπρέικ και να παίρνει προβάδισμα με 6-5.

Σερβίροντας εξαιρετικά αμέσως μετά έφτασε στο 7-5 και πανηγύρισε με σφιγμένη γροθιά κοιτώντας προς το box του.

