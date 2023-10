Κόσμος

Ρωσία: δημοσιογράφος έχασε την επιμέλεια των παιδιών της γιατί ήταν κατά του πολέμου στην Ουκρανία

Τι αποφάσισε το δικαστήριο για την δημοσιογράφο που τάχθηκε κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

Το δικαστήριο Σεμρπίνσκι της Μόσχας στέρησε με απόφασή του από την πρώην δημοσιογράφο του Πρώτου καναλιού της ρωσικής τηλεόρασης Μαρίνα Οβσιάνικοβα που είχε ταχθεί κατά του πολέμου στην Ουκρανία, τα γονεϊκά δικαιώματα για τα δύο της παιδιά, τον 17χρονο γιό της Κυρίλ και την 11χρονη κόρη της Αρίνα η οποία ζει μαζί της στο Παρίσι όπου και πηγαίνει σχολείο. Την είδηση μετέδωσε ο ιστότοπος SOTAVision επικαλούμενος την υπηρεσία τύπου του δικαστηρίου.

Την αγωγή κατέθεσε ο πρώην σύζυγός της Ίγκορ Οβσιάνικοφ, ο οποίος εργάζεται στο προπαγανδιστικό κανάλι Russia Today. Νωρίτερα ο ίδιος κατάφερε με δικαστική απόφαση να στερήσουν από την Οβσιάνικοβα το δικαίωμα διαμονής της στο διαμέρισμά τους στη Μόσχα, υποχρεώνοντας την να φέρει πίσω την κόρη τους και να καταβάλλει διατροφή για τα δύο τους παιδιά.

Η Οβσιάνικοβα εγκατέλειψε την Ρωσία, αφού διέφυγε από τον κατ’ οίκον περιορισμό που της είχε επιβληθεί μετά την ποινική υπόθεση που στοιχειοθετήθηκε εναντίον της με την κατηγορία της διάδοσης «ψευδών ειδήσεων για τον ρωσικό στρατό». Εγκαταλείποντας την Ρωσία πήρε μαζί της την κόρη της Αρίνα.

Η Οβσιάνικοβα έγινε παγκοσμίως γνωστή μετά την αντιπολεμική της εμφάνιση σε ζωντανή μετάδοση στο δελτίο ειδήσεων «Vremya» του Πρώτου καναλιού της ρωσικής τηλεόρασης τον Μάρτιο του 2022. Εμφανίσθηκε στο πλατό κρατώντας ένα πλακάτ στο οποίο έγραφε «NO WAR -- όχι στον πόλεμο. Σταματήστε τον πόλεμο, μην πιστεύετε την προπαγάνδα, εδώ σας λένε ψέματα. Russians against war (Οι Ρώσοι είναι ενάντια στον πόλεμο)».

Για την πράξη της αυτή της είχε επιβληθεί πρόστιμο 30.000 ρουβλίων, απολύθηκε, έφυγε από τη χώρα και μετά επέστρεψε. Στη συνέχεια τις επιβλήθηκε δύο φορές πρόστιμο για «δυσφήμιση» του ρωσικού στρατού και για την ομιλία της σε δικαστήριο, όπου βρίσκονταν ο συλληφθείς πολιτικός της αντιπολίτευσης Ιλιά Γιάσιν, και επίσης για μια αντιπολεμική ανάρτηση στο Facebook.

Αφορμή για την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον της για «διάδοση ψευδών ειδήσεων» για τον στρατό υπήρξε η πικετοφορία που έκανε τον Ιούλιο του 2022. Τότε η Οβσιάνικοβα εμφανίσθηκε στην λεωφόρο Σοφίσκαγια απέναντι από το Κρεμλίνο κρατώντας ένα πλακάτ με φωτογραφίες παιδιών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία και μια φράση στην οποία ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτηρίζονταν με την λέξη «δολοφόνος». «352 παιδιά σκοτώθηκαν. Πόσα παιδιά ακόμη πρέπει να σκοτωθούν για να σταματήστε;» έγραφε το πλακάτ.

Τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους το δικαστήριο Μπασμάνι της Μόσχας καταδίκασε ερήμην την Οβσιάνικοβα σε κάθειρξη 8,5 ετών. Όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Mediazona (που περιλαμβάνεται στο μητρώο ‘ξένων πρακτόρων’), στο δικαστήριο ως μάρτυρες παρουσιάσθηκαν αστυνομικοί της διεύθυνσης καταπολέμησης της εξτρεμιστικής δραστηριότητας του υπουργείου Εσωτερικών (γνωστή ως κέντρο «Ε») όπως επίσης και μέλη της οικογένειας της Οβσιάνικοβα, μεταξύ των οποίων ο πρώην σύζυγός της, ο γιός της Κυρίλ και η μητέρα της Αλία Τκατσούκ.

