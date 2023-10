Κόσμος

Μέση Ανατολή: Αραβικές χώρες κατά των επιθέσεων στη Γάζα

Γιατί η συγκεκριμένη ανακοίνωση αποτελεί "χαστούκι" προς την Τουρκία και τη στάση την οποία κράτησε απέναντι στο ζήτημα.

Tη στοχοποίηση αμάχων και τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία βομβαρδίζεται από το Ισραήλ, καταδίκασαν με κοινή τους διεθνή δήλωση, οι υπουργοί Εξωτερικών 9 αραβικών χωρών. Όπως μεταδίδει πάντως η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, στο μουσουλμανικό κόσμο η έκδοση της συγκεκριμένης ανακοίνωσης χωρίς πρόταση προς την κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν να τη συνυπογράψει διά του δικού της ΥΠΕΞ, αποτελεί από σαφή λήψη αποστάσεων απέναντι σην τουρκική στάση για το μεσανατολικό ζήτημα, μέχρι και ευθύ «χαστούκι» ενάντια στον Τούρκο πρόεδρο.

Στην ανακοίνωση, που υπογράφεται από τους υπουργούς των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, του Μπαχρέιν, της Σαουδικής Αραβίας, του Ομάν, του Κατάρ, του Κουβέιτ, της Αιγύπτου και του Μαρόκου, αναφέρεται: «Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα […] δεν δικαιολογεί την κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ούτε τη σκόπιμη παράβλεψη των νόμιμων δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού. […] Καταδικάζουμε επίσης τον καταναγκαστικό εκτοπισμό και τη συλλογική τιμωρία στη Γάζα. Η έλλειψη πολιτικής λύσης για την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση οδήγησε σε επαναλαμβανόμενες βίαιες ενέργειες και δεινά για τους λαούς της Παλαιστίνης και του Ισραήλ, αλλά και τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Είναι αναγκαία η λύση των δύο κρατών, με τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους στα όρια που είχε πριν από τις 4 Ιουνίου 1967, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά του».

