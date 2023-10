Κόσμος

Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: Θα κερδίσουμε τον πόλεμο με τη Χαμάς

Αποφασισμένος δήλωσε ο επικεφαλής της ισραηλινής άμυνας, ενώ παράλληλα η Ρωσία υποδέχεται εκπροσώπους της Χαμάς με στόχο την κατάπαυση.

Ο υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ υπόσχεται ότι το Ισραήλ θα κερδίσει τον πόλεμο επιβίωσης κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και υπόσχεται «υπέρτατη προσπάθεια» για την απελευθέρωση των ομήρων.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι «βρισκόμαστε σε αποφασιστικές στιγμές. Αυτός είναι ένας πόλεμος για την πατρίδα μας και θα τον κερδίσουμε. Ή εμείς ή αυτοί», είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμα, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Στις 7 Οκτωβρίου, η Χαμάς ξεκίνησε έναν πόλεμο έναν πόλεμο εναντίον των πολιτών του Ισραήλ, εναντίον μικρών παιδιών, εναντίον γυναικών, εναντίον επιζώντων του Ολοκαυτώματος. Είναι ένας πόλεμος εναντίον των κοινοτήτων των πολιτών. Είναι ένας πόλεμος δολοφονιών, βιασμών, απαγωγών, λεηλασιών. Είναι ένας πόλεμος που σκοπό έχει να μας αποτρέψει και να συντρίψει τη θέληση των Ισραηλινών πολιτών να ζήσουν εδώ».

«Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο», είπε. «Το ξέρω αυτό γιατί είδα στις 7 και 8 Οκτωβρίου, στρατιώτες των IDF και πολίτες να πολεμούν, πολίτες να προστατεύουν τα παιδιά τους με κάθε κόστος, στρατιώτες να ορμούν προς τα πυρά».

«Η εκστρατεία του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα διεξάγεται από αέρος, ξηράς και θαλάσσης... χτυπώντας αποθήκες, σήραγγες και φυλάκια».

«Ο πόλεμος είναι ακριβής, θανατηφόρος και ισχυρός. Είναι καθήκον μας να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Αυτό είναι το άγραφο συμβόλαιο μεταξύ του των δυνάμεων ασφαλείας και των πολιτών... Είναι καθήκον μου ως υπουργός Άμυνας να ηγηθώ ώστε να κερδίσουμε τη μάχη και οι πολίτες να μπορούν να ζήσουν εδώ με ειρήνη και ησυχία», συνέχισε.

Ο Γκαλάντ λέει ότι η προγραμματισμένη χερσαία επίθεση θα πραγματοποιηθεί σύντομα. «Θα έρθουν και πρόσθετα στάδια στον πόλεμο, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις γι' αυτά και θα τα πραγματοποιήσουμε. Είμαι αποφασισμένος... να διασφαλίσω ότι το κράτος του Ισραήλ θα είναι νικητής επί αυτού του σκληρού και κακού εχθρού, απέναντι σε αυτήν την επιτομή του κακού».

«Ως πατέρας, παππούς και γιος επιζώντων του Ολοκαυτώματος, καταλαβαίνω και λυπάμαι βαθύτατα για το πολύ βαρύ τίμημα όσων έπεσαν στη μάχη. Είμαι αποφασισμένος να καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιστρέψουν οι όμηροι στις οικογένειές τους, αυτό είναι η ύψιστη υποχρέωσή μου, μαζί με την προσπάθεια για την απόλυτη νίκη στον πόλεμο», λέει.

«Τίποτα παρόμοιο δεν έχει συμβεί στα 75 χρόνια ύπαρξης του Ισραήλ», συνεχίζει. «Το τι θα συμβεί τα επόμενα 75 χρόνια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα επιτεύγματα σε αυτή τη μάχη».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Γκάλαντ είπε ότι η χερσαία επιχείρηση «είναι κοντά» και ότι «θα ξεκινήσει όταν οι συνθήκες είναι ώριμες. Οι δυνάμεις είναι έτοιμες».

Σημείωσε δε ότι το Ισραήλ είναι επίσης «έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο» στο βορρά. Το Ισραήλ «δεν ενδιαφέρεται να διευρύνει τον πόλεμο, αλλά θα τον αντιμετωπίσει αν χρειαστεί».

Χαμάς και Ιράν στη Ρωσία

Παράλληλα η ρωσική διπλωματία ανακοίνωσε την Πέμπτη συνομιλίες στη Μόσχα με αντιπροσωπεία της Χαμάς και του Ιράν για πρώτη φορά μετά την έναρξη της σύγκρουσης πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες. "Μπορώ να επιβεβαιώσω την παρουσία εκπροσώπων αυτού του παλαιστινιακού κινήματος στη Μόσχα", δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Επιβεβαίωσε επίσης ότι στη Ρωσία βρίσκεται και ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αλί Μπαγερί Κανί. Ρωσική διπλωματική πηγή δήλωσε στα κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία ότι η συνάντηση με την αντιπροσωπεία της Χαμάς επικεντρώθηκε στους ομήρους που κρατούνται από την παλαιστινιακή οργάνωση, καθώς και στην απομάκρυνση των ξένων πολιτών από τη Γάζα. Ωστόσο η πηγή αυτή δεν είπε τίποτα για τα θέματα που εξετάστηκαν με τον Ιρανό διπλωμάτη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Μόσχα επέμεινε μιλώντας στη Χαμάς για την "άμεση απελευθέρωση των ξένων ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας" και εξέτασε "τα θέματα που σχετίζονται με την απομάκρυνση των Ρώσων και άλλων ξένων πολιτών από το έδαφος του παλαιστινιακού θύλακα".

Ο Ιρανός υφυπουργός συνομίλησε με τον Ρώσο ομόλογό του Μιχαήλ Μπογκντάνοφ, Οι δύο άνδρες συζήτησαν "την άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης", σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. "Η ανάγκη να σταματήσουν οι εχθροπραξίες μέσα και γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας και να παρασχεθεί γρήγορα ανθρωπιστική βοήθεια στον πληγέντα παλαιστινιακό πληθυσμό επιβεβαιώθηκε εκ νέου".

Από την πλευρά του πάντως, το Ισραήλ κάλεσε τη Ρωσία να διώξει την αντιπροσωπεία της Χαμάς που επισκέπτεται τη Μόσχα, λέγοντας ότι η πρόσκλησή της στη ρωσική πρωτεύουσα ήταν "λυπηρή". "Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση χειρότερη από το Ισλαμικό Κράτος. Τα χέρια των υψηλόβαθμων στελεχών της Χαμάς έχουν το αίμα περισσοτέρων από 1.400 Ισραηλινών που σφαγιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, εκτελέστηκαν και κάηκαν. (Τα στελέχη της Χαμάς) ευθύνονται για την απαγωγή περισσότερων από 220 Ισραηλινών, ανάμεσά τους βρέφη, παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι", αναφέρει η ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

