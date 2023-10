Κόσμος

Σύνοδος Κορυφής: Συμφωνία για “ανθρωπιστικούς διαδρόμους” στη Γάζα

Συμφωνία των «27» στα συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή.

Συμφώνησαν πριν από λίγο οι 27 ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής για τη Μέση Ανατολή.

Το αγκάθι της συζήτησης ήταν εάν θα υπάρχει αναφορά σε "ανθρωπιστική παύση" ή "ανθρωπιστικές παύσεις". Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, τονίζεται ότι "η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία της για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και καλεί για συνεχή, ταχεία, ασφαλή και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση και βοήθεια που θα φτάσει σε όσους έχουν ανάγκη μέσω όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων ανθρωπιστικών διαδρόμων και παύσεων για ανθρωπιστικές ανάγκες".

Τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής για τη Μέση Ανατολή

Οι 27 ηγέτες των κρατών μελών, έπειτα από περίπου πέντε ώρες συζητήσεων, κατέληξαν σε συμφωνία σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή.

«Επιβεβαιώνοντας τη δήλωση των μελών του της 15ης Οκτωβρίου 2023, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τη Χαμάς για τις βάναυσες και αδιάκριτες τρομοκρατικές επιθέσεις της σε ολόκληρο το Ισραήλ. Η χρήση αμάχων ως ανθρώπινων ασπίδων από τη Χαμάς είναι μια ιδιαίτερα άθλια θηριωδία» επισημαίνουν.

Υπογραμμίζουν ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει έντονα το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς τη Χαμάς να απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων όλους τους ομήρους.

Οι 27 επαναλαμβάνουν τη σημασία της διασφάλισης της προστασίας όλων των αμάχων ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, και εκφράζει τη λύπη του για όλες τις απώλειες αμάχων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε την κατάσταση και τη συνέχεια που δόθηκε στα διάφορα σκέλη δράσης, συμπεριλαμβανομένων των συντονισμένων προσπαθειών για την παροχή βοήθειας στους πολίτες της ΕΕ.

Οι αρχηγοί των κρατών-μελών επαναλαμβάνουν τη βαθύτατη ανησυχία τους για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και καλούν για συνεχή, ταχεία, ασφαλή και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση και βοήθεια (προκειμένου αυτή) να φτάσει σε όσους έχουν ανάγκη μέσω όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων ανθρωπιστικών διαδρόμων και παύσεων για ανθρωπιστικές ανάγκες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργαστεί στενά με τους εταίρους στην περιοχή για την προστασία των αμάχων, την παροχή βοήθειας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε τροφή, νερό, ιατρική περίθαλψη, καύσιμα και καταφύγιο, διασφαλίζοντας ότι η βοήθεια αυτή δεν γίνεται κατάχρηση από τρομοκρατικές οργανώσεις.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει την ανάγκη να αποφευχθεί η περιφερειακή κλιμάκωση και να υπάρξει συνεργασία με τους εταίρους από την άποψη αυτή, συμπεριλαμβανομένης της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συμβάλει στην αναβίωση μιας πολιτικής διαδικασίας στη βάση της λύσης των δύο κρατών, μεταξύ άλλων μέσω της προσπάθειας για την Ημέρα της Ειρήνης, και χαιρετίζει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για την ειρήνη και την ασφάλεια και υποστηρίζει τη διεξαγωγή μιας διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης σύντομα.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης της διάδοσης παραπληροφόρησης και παράνομου περιεχομένου και υπογραμμίζει τη νομική ευθύνη των πλατφορμών σε αυτό το πλαίσιο.

