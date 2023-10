Κόσμος

Βρετανία: Συντηρητικός βουλευτής συνελήφθη για βιασμό

Η καταγγελία έρχεται να προστεθεί σε σειρά ανάλογων κατηγοριών σε βάρος μελών και βολυευτών του Συντηρητικού Κόμματος.

Ο 63χρονος Συντηρητικός βουλευτής Κρίσπιν Μπλαντ συνελήφθη με την κατηγορία του βιασμού, ανακοίνωσε την Πέμπτη η βρετανική αστυνομία, σε άλλο ένα σκάνδαλο για το κυβερνών κόμμα της Βρετανίας, μία ημέρα μετά την αναστολή της κομματικής ιδιότητας ενός άλλου μέλους του, που κατηγορήθηκε για επιλήψιμη συμπεριφορά απέναντι σε υπάλληλο της Βουλής.

«Επιβεβαιώνουμε ότι ένας άνδρας συνελήφθη την Τετάρτη το πρωί […] ως ύποπτος για βιασμό και κατοχή τοξικών ουσιών» ανέφερε η αστυνομία του Σάρεϊ, επιβεβαιώνοντας την πληροφορία που δημοσίευσε η ταμπλόιντ εφημερίδα The Sun. Ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους και η έρευνα συνεχίζεται, πρόσθεσε.

Ο Κρίσπιν Μπλαντ παραδέχτηκε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι εκείνος είναι που κατηγορείται για βιασμό, σημειώνοντας ότι τον ανέκριναν για πρώτη φορά πριν από τρεις εβδομάδες. Υποστηρίζει όμως πως είναι θύμα «εκβιασμού» και υποσχέθηκε πως «θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα», δηλώνοντας βέβαιος ότι δεν πρόκειται να του ασκηθεί δίωξη. Ο Μπλαντ αποπέμφθηκε αμέσως από το Συντηρητικό Κόμμα του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, αλλά θα παραμείνει στη Βουλή των Κοινοτήτων ως ανεξάρτητος.

Η υπόθεση αυτή συνιστά άλλο ένα πλήγμα για τους Συντηρητικούς, την ώρα που το κόμμα υπολείπεται μακράν των Εργατικών στις δημοσκοπήσεις, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2024. Έρχεται επίσης να προστεθεί σε μια λίστα σεξουαλικών σκανδάλων στα οποία έχουν εμπλακεί πολλά μέλη του. Τον Μάιο του 2022 ένας βουλευτής, τα στοιχεία του οποίου δεν αποκαλύφθηκαν, συνελήφθη για σεξουαλική επίθεση και βιασμό αλλά αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους. Τον ίδιο μήνα, ένας πρώην βουλευτής καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών για σεξουαλική επίθεση σε βάρος ενός εφήβου. Στα μέσα του 2022 ένα μέλος της κυβέρνησης, ο Κρις Πίντσερ, αναγκάστηκε να παραιτηθεί όταν κατηγορήθηκε για παρενόχληση δύο ανδρών. Η υπόθεση αυτή επιτάχυνε την παραίτηση του τότε πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος παραδέχτηκε ότι γνώριζε τις κατηγορίες σε βάρος του Πίντσερ. Την Τετάρτη, ένας άλλος βουλευτής αποπέμφθηκε για έξι εβδομάδες από το κόμμα, κατηγορούμενος για επιλήψιμη συμπεριφορά. Στην περιφέρειά του θα κυκλοφορήσει ένα κείμενο συλλογής υπογραφών και θα πρέπει να παραιτηθεί εάν το κρίνει σκόπιμο το 10% των εκλογέων.

