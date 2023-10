Κοινωνία

Missing alert: ανήλικες εξαφανίστηκαν από δομή

Που εντοπίστηκαν τελευταία φορά τα ίχνη των κοριτσιών. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές με την εξαφάνιση της Ελευθερίας Σ., 13 ετών και της Αικατερίνης Π., 14 ετών από τη Νέα Σμύρνη Αττικής.

Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

"Στις 25/10/2023, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκαν από τη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα», στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, Αττικής, η Ελευθερία Σ., 13 ετών και η Αικατερίνη Π., 14 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 26/10/2023, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των ανήλικων κοριτσιών, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple ".

