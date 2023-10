Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ρεν: “πληγώθηκε” στη Λεωφόρο το “τριφύλλι”

Ο Παναθηναϊκός στάθηκε άτυχος και έχασε από την Ρεν στην 3η αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Δύο «παγωμένα» γκολ της Ρεν στις εκκινήσεις των δύο ημιχρόνων (7’ Γκουιρί, 49’ Καλιμουεντό), έφεραν σε θέση ισχύος τη γαλλική ομάδα απέναντι στον Παναθηναϊκό και της χάρισαν τη νίκη με 2-1 στην 3η αγωνιστική των ομίλων του Europa League. Μία νίκη που έφερε τους Γάλλους στην κορυφή πλέον του 6ου ομίλου, με τον Παναθηναϊκό να αναζητά πλέον υπερβάσεις στα επόμενα τρία ματς για να «χτυπήσει» την πρωτιά. Το εύστοχο πέναλτι του Ιωαννίδη στο 60’ έβαλε ξανά τους «πράσινους» στο ματς, όμως παρά την ασφυκτική πίεση που άσκησε ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε γκολ ισοφάρισης και γνώρισε την πρώτη ήττα του στον όμιλο.

Η γαλλική ομάδα πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό και πήρε το προβάδισμα στο 7’ σε ένα χρονικό σημείο όπου ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να της ασκήσει πίεση. Ο Λε Φε βρήκε χώρο για να κάνει τη σέντρα από τα δεξιά στο πίσω δοκάρι κι ο Γκουιρί που είχε κάνει κίνηση στην πλάτη της άμυνας του «τριφυλλιού» με πλασέ στην κίνηση έκανε το 1-0 για τους Γάλλους.

Στο 14’ ο ίδιος παίκτης (Γκουιρί) είχε άλλη μία εξαιρετική κίνηση και πλασέ που χτύπησε στο αριστερό δοκάρι του Μπρινιόλι, ενώ στο 20’ ο Μπελοσιάν πρόλαβε κι έβαλε καθοριστικό τάκλιν πάνω στον Μπερνάρ λίγο πριν εκτελέσει ο Βραζιλιάνος μετά την εξαιρετική πάσα του Γεντβάι.

Στο 24’ ο Μανταντά έδειξε εντυπωσιακά αντανακλαστικά στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τσέριν αποκρούοντας σε κόρνερ, ενώ στο 33’ από το γύρισμα του Παλάσιος, ο Τζούριτσιτς εκτέλεσε με το δεξί πάνω απ’ τα δοκάρια της Ρεν.

Ένα αβίαστο λάθος των «πράσινων» έφερε τον Μάτιτς σε θέση βολής στο 35’ αλλά ο Μπρινιόλι έδιωξε με ωραία εκτίναξη στη γωνία του, για να ακολουθήσουν δύο μεγάλες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού τις οποίες «ξόδεψε» στο 41’ με τον Ιωαννίδη (άουτ) και στο 42’ με τον Τζούριτσιτς (μπλόκαρε ο Μανταντά), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το εις βάρος του 1-0.

Η Ρεν μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με τον ίδιο... τρόπο. Και βρήκε το γκολ στην πρώτη φάση της με το εντυπωσιακό τακουνάκι του Καλιμουεντό, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Ρίντερ, κάνοντας το 2-0.

Ο Παναθηναϊκός έψαξε αντίδραση και στο 58’ ο Ασενιόν ανέτρεψε εντός της περιοχής τον Παλάσιος. Ο διαιτητής Πινέιρο, έπειτα από υπόδειξη του VAR τσέκαρε τη φάση στο βίντεο κι έδειξε την εσχάτη των ποινών, με τον Ιωαννίδη να ευστοχεί απ’ την άσπρη βούλα και να μειώνει στο 60’ σε 1-2.

Η γαλλική ομάδα προσπάθησε να χτυπήσει στην κόντρα με τον Μπρινιόλι να δείχνει τρομερά αντανακλαστικά στις προσπάθειες των Καλιμουεντό στο 71’ και Γκουιρί στο 82’ διατηρώντας τον Παναθηναϊκό «ζωντανό» για να διεκδικήσει την ισοφάριση. Ισοφάριση που εντέλει δεν ήρθε παρά την ασφυκτική πίεση των «πράσινων» στο φινάλε, καθώς στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων η μπάλα δεν έκανε το... χατίρι στη σέντρα σουτ του Μλαντέμοβιτς, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι για να απομακρύνει στη συνέχεια ο Μπελοσιάν πάνω στη γραμμή την προσπάθεια του Μαντσίνι.

Διαιτητής: Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία)

Κίτρινες: 25’ Μπερνάρ, 45’ Αράο - 22’ Μπελοσιάν, 45’+4’ Τρουφέρ, 90’+3’ Τεάτ, 90’+5’ Μπλα

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης (79’ Κώτσιρας), Σένκεφελντ, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Αράο, Τσέριν (62’ Βιλένα), Παλάσιος (62’ Αϊτόρ), Τζούριτσιτς (74’ Σπόραρ), Μπερνάρ (62’ Μαντσίνι), Ιωαννίδης.

ΡΕΝ (Μπρούνο Ζενεσιό): Μανταντά, Ασινιόν, Ομάν, Μπελοσιάν, Τρουφέρ (80’ Τεάτ), Μπουριγκό (30’ λ.τρ. Σανταμαρία), Μάτιτς, Λε Φε (46’ Ρίντερ), Μπλα, Γκουιρί (90’+1’ Τεριέ), Καλιμουεντό (79’ Ντεζιρέ Ντουέ).

