Ο ΠΑΟΚ νίκησε στις καθυστερήσεις την Αμπερντίν

Επική ανατροπή με πέναλτι στο τέλος των καθυστερήσεων έδωσε τη νίκη στον "δικέφαλο του Βορρά".

Με πέναλτι του Στέφαν Σβαμπ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή ανατροπή, κερδίζοντας με 3-2 την Αμπερντίν στο «Πιτόντρι», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής για τον 7ο όμιλο του UEFA Europa Conference League, κάνοντας το 3x3.

Οι Σκοτσέζοι προηγήθηκαν με 2-0, με τους Μπόγιαν Μιόφσκι (50’) και Ντάντε Πολβάρα (58’), αλλά οι «ασπρόμαυροι» έφεραν το ματς στα ίσια με τους Κίριλ Ντεσπόντοφ (73’) και Αντελίνο Βιεϊρίνια (84’). Ο Σβαμπ, με πέναλτι στο φινάλε της αναμέτρησης, διαμόρφωσε το τελικό σκορ, βοηθώντας τον Ραζβάν Λουτσέσκου να γιορτάσει με νίκη μία ιστορική βραδιά – ο Ρουμάνος έγινε ο προπονητής με τους περισσότερους αγώνες στην ιστορία του ΠΑΟΚ, φτάνοντας τους 213, ξεπερνώντας τον Άγγελο Αναστασιάδη.

Μονόλογος για τους φιλοξενούμενους το πρώτο ημίχρονο, αλλά χωρίς γκολ. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε με τον Γιάννη Κωνσταντέλια (12’) να κάνει μια απίθανη ατομική ενέργεια εντός περιοχής, αλλά στο πλασέ που επιχείρησε από το ύψος του πέναλτι, η μπάλα σταμάτησε στη ρίζα της δεξιάς δοκού του Κέλε Ρόος. Οι «ασπρόμαυροι» πλησίασαν ξανά στο γκολ στο 38’, πάλι με τον Κωνσταντέλια. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός συνεργάστηκε υπέροχα με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αλλά ήταν αποτυχημένη η προσπάθειά του να περάσει την μπάλα πάνω από τον πανύψηλο Ολλανδό τερματοφύλακα (1,96μ.) της Αμπερντίν.

Εντελώς άλλη εικόνα στο δεύτερο μέρος. Οι γηπεδούχοι προειδοποίησαν στο 48’, με τον Ντομινίκ Κοτάρσκι να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια στη γωνιά του την κεφαλιά του Πολβάρα (48’). Δευτερόλεπτα αργότερα, ήρθε το 1-0. Ο Τζακ ΜακΚένζι έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Μιόφσκι που από κοντά νίκησε τον Κοτάρσκι. Εκμεταλλευόμενοι το momentum, οι Σκοτσέζοι έφτασαν και σε δεύτερο τέρμα στο 58’. Κόνορ Μπάρον και Μιόφσκι έφυγαν στην κόντρα, ο σκόρερ του πρώτου γκολ βρήκε τον Πολβάρα που πλάσαρε τον εξερχόμενο Κοτάρσκι για το 2-0.

Ο Λουτσέσκου πραγματοποίησε μαζεμένες αλλαγές, προσπαθώντας να αλλάξει την εικόνα του αγώνα. Και το κατάφερε. Από νέα ατομική ενέργεια του Κωνσταντέλια, ο Ντεσπόντοφ, που μόλις είχε περάσει στο ματς, με την πρώτη επαφή του με την μπάλα μείωσε σε 2-1. Η κοντινή κεφαλιά του Μαγκομέντ Οζντόεφ (80’) βρήκε σε ετοιμότητα τον Ρόος, αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε η ισοφάριση. Ο Τζόνι Χέις με το κεφάλι έστειλε την μπάλα πάνω στον Βιεϊρίνια, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ σούταρε, η μπάλα, κόντραρε στο πόδι του Χέις και κατέληξε στην κλειστή γωνία του Ρόος για το 2-2.

Στο διάστημα που απέμενε, ο Κοτάρσκι έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ το σουτ του Στέφαν Γκάρτενμαν (88’) ενώ στην εξέλιξη της φάσης το μονοκόμματο του Τζέιμι ΜακΓκραθ πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κροάτη τερματοφύλακα. Στην τελευταία φάση του ματς, ο Σλόμπονταν Ρούμπεζιτς ανέτρεψε τον Οζντόεφ.

Επειτα από παρέμβαση του VAR, ο Σεμπάστιαν Γκισχάμερ καταλόγισε την εσχάτη των ποινών με τον Σβαμπ να ευστοχεί και να ολοκληρώνει μια επική ανατροπή. Πλέον, ο «Δικέφαλος του Βορρά» με τους 9 βαθμούς παραμένει στην κορυφή του 7ου ομίλου και στο +3 από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με τις δυο ομάδες να διεκδικούν την πρωτιά και την απευθείας είσοδο στους «16» της διοργάνωσης.

Διαιτητής: Σεμπάστιαν Γκισχάμερ (Αυστρία)

Κίτρινες: Ρούμπεζιτς – Σβαμπ,, Εκόνγκ.

Οι συνθέσεις:

ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ (Μπάρι Ρόμπσον): Ρόος, Γκάρτενμαν, Ρούμπεζιτς, Γιένσεν, Ντέβλιν, Πολβάρα (72’ Χέις), Σίνι, ΜακΚένζι, ΜακΓκραθ (73’ Κλάρκσον), Μιόφσκι (72’ Λόπες), Μπάρον.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια, Εκόνγκ, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες (63’ Μπάμπα), Σβαμπ, Τσιγγάρας (63’ Οζντόεφ), Α. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον (73’ Ντεσπόντοφ), Τόμας (64’ Σαμάτα).

