Πολιτισμός

Εορτολόγιο 27 Οκτωβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να πείτε Χρόνια Πολλά σήμερα.

-

Σήμερα 27 Οκτωβρίου η η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη:

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν σήμερα όσοι λέγονται:

Κυριακού (Κυρηλιανού) πατριάρχου Κων/πόλεως. Μαρτύρων Νέστορος (†306), Μαβριανού και Βαλεντίνου. Ερωτηίδος και Καπετωλίνης (1). Οσίου Νέστορος χρονογράφου, του Ρώσου. Πρόκλης, συζύγου του Πιλάτου.

Πηγή: ecclesia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: σκόνη και βροχές την Παρασκευή

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 147 σημεία

Euroleague: Στη Ρεάλ το clasico, πάρτι της Μονακό