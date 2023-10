Αθλητικά

Euroleague: Στη Ρεάλ το clasico, πάρτι της Μονακό

Κάνοντας ανατροπή 14 πόντων η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 65-64 της Μπαρτσελόνα, κάνοντας το 3/3 απέναντι στη μεγάλη της αντίπαλο φέτος και το 13/13 σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Ρεάλ έδωσε συνέχεια στην αήττητη εφετινή πορεία της, θριαμβεύοντας στο clasico της Euroleague και μένοντας μόνη στην κορυφή της κατάταξης.

Η ομάδα του Τσους Ματέο επικράτησε με 65-64 της Μπαρτσελόνα στη Μαδρίτη, για την 5η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, διευρύνοντας σε 5-0 το αήττητο ρεκόρ της και υποχρεώνοντας τους «μπλαουγκράνα» στην πρώτη εφετινή ευρωπαϊκή ήττα τους και τρίτη σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τη Ρεάλ στη σεζόν 2023-24 σε όλες τις διοργανώσεις (είχαν προηγηθεί οι αποτυχίες σε ισπανικό πρωτάθλημα και Super Copa).

Οι γηπεδούχοι αν και βρέθηκαν στο -14 (16-30 στο 14΄), απόρροια της αστοχίας τους από τα 6,75, γύρισαν τον... διακόπτη και με κυριαρχική εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση κράτησαν τους φιλοξενούμενους στους 11 πόντους σε δεύτερη και τρίτη περίοδο, αντίστοιχα, ξεφεύγοντας στο 30΄ με +10 (51-41).

Η Ρεάλ έδειξε στο 33΄ να καθαρίζει τον αγώνα (57-43), αλλά δέχθηκε ένα επιμέρους σκορ 1-11 από την Μπαρτσελόνα, που βρέθηκε στο 38΄ σε απόσταση αναπνοής (58-54). Ο Σατοράνσκι έφερε το ματς στα ίσια (59-59 στα 48΄΄ για τη λήξη), αλλά ο ίδιος εξελίχθηκε σε μοιραίο, καθώς στα 9΄΄ και ενώ είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει και πάλι, μετά το φάουλ του Ντεκ, μέτρησε 1/2 με το προβάδισμα να μένει στα χέρια της Ρεάλ (62-60). Ο Καμπάτσο διαμόρφωσε από την ίδια θέση το 63-60, με τον Σατοράνσκι να είναι και πάλι άστοχος σε προσπάθεια του από τη γραμμή της φιλανθρωπίας και τον Χεζόνια να «κλειδώνει» τη νίκη της Ρεάλ με 2/2 βολές (65-61).

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Γκάμπριελ Ντεκ με 20 πόντους, ενώ από την Μπαρτσελόνα πάλεψαν οι Γουίλι Ερναγκόμεθ (13π.) και Γιαν Βέσελι (12π., 10ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 28-30, 51-41, 65-64

Στο Πριγκιπάτο, η Μονακό διέυλυσε με 107-79 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 3-2 και υποχρεώνοντας τους Ισραηλινούς στη δεύτερη ήττα τους.

Με 12/22 τρίποντα, έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και τον Μάικ Τζέιμς να... οργιάζει (24π., 4/7τρ.), η Μονακό δεν αγχώθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, την οποία μετέτρεψε από το ημίχρονο σε... περίπατο.

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 52-38, 85-57, 107-79

