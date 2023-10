Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής: Πρωτοβουλία Μητσοτάκη για μεταναστευτικό και φυσικές καταστροφές

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής την ανάγκη αύξησης των κονδυλίων για το Μεταναστευτικό και των πόρων του Ταμείου Αλληλεγγύη.

Tην ανάγκη αύξησης των κονδυλίων για το Μεταναστευτικό και των πόρων του Ταμείου Αλληλεγγύης υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, χθες πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαικής Ένωσης στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Τόνισε, επίσης, ότι η κλιματική αλλαγή και οι φυσικές καταστροφές απαιτούν νέους πόρους στον προυπολογισμό της Ένωσης, ειδικά για τις χώρες της Μεσογείου.

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι τη συγκεκριμένη θέση είχε διατυπώσει ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Ν.Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο, προαναγγέλλοντας μάλιστα τότε την πρωτοβουλία του να θέσει το θέμα μέσω επιστολής του προς τους ηγέτες της MED9, ώστε να υπάρξει κοινή παρέμβαση των ηγετών του Νότου προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαικού Συμβουλίου.

Μάλιστα, η πρόταση του πρωθυπουργού είχε συζητηθεί στη Σύνοδο της MED9 στη Βαλέτα και είχε αποσπάσει ευρεία στήριξη τόσο δημοσίως όσο και κατ'ιδίαν. Η Ελληνική πρωτοβουλία κατέληξε με την αποψινή επιστολή προς τον Σαρλ Μισέλ, την οποία υπογράφουν οι 8 από τους 9 ηγέτες της MED9.

