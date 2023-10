Κόσμος

Πόλεμος στο Ισραήλ: Νεκρά υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς

Νυχτερινή χερασία επίθεση του Ισράηλ στην Γάζα. Ανάμεσα στα θύματα ο αναπληρωτής επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Χαμάς και ένας εκ των φερομένων «εγκεφάλων» της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

-

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως σκότωσαν χθες Πέμπτη τέσσερα υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς σε αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας. Μεταξύ αυτών, είναι ο Σάντι Μπαρούντ, αναπληρωτής επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Χαμάς και ένας εκ των φερομένων «εγκεφάλων» της επίθεσης που εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι IDF, ο Μπαρούντ σκοτώθηκε κατά την επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους. «Συμμετείχε στον σχεδιασμό της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και πληθώρας άλλων φονικών επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών», επισημαίνεται.

Ανακοινώθηκε επίσης πως σε επιδρομή ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν τρεις διοικητές της Χαμάς: ο Ριφάτ Αμπάς, ο Ιμπραχίμ Τζάντμπα και ο Τάρεκ Μαάρουφ.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως οι επιθέσεις θα συνεχιστούν για να εξολοθρευτούν «ηγέτες και στελέχη της Χαμάς που ευθύνονται για τις βάρβαρες επιθέσεις» στο ισραηλινό έδαφος.

Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Δεν επιδιώκουμε να ανοίξουμε άλλο μέτωπο

Το Ισραήλ δεν επιδιώκει να ανοίξει άλλο μέτωπο, καθώς ο πόλεμος στρέφεται αποκλειστικά εναντίον της Χαμάς, διαβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, συμπληρώνοντας πως δεν θα αργήσει η έναρξη της χερσαίας επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας.

«Διεξάγουμε πόλεμο κατά της Χαμάς στο νότιο μέτωπο, ενώ είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο στον βορρά, όπου η Χεζμπολάχ υφίσταται μεγάλες απώλειες. Ωστόσο, δεν επιδιώκουμε την εξάπλωση του πολέμου», είπε ο Γκάλαντ σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο σύγκρουσης του Ισραήλ με το Ιράν.

Όσον αφορά τη χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, ο υπουργός Άμυνας είπε ότι «η μέρα εκείνη δεν είναι μακριά... η επιχείρηση θα ξεκινήσει όταν είναι κατάλληλες οι συνθήκες».

5 τραυματίες από ρουκέτα που έπληξε παραμεθόρια πόλη της Αιγύπτου

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στην Τάμπα, αιγυπτιακή πόλη στα σύνορα με το Ισραήλ, εξαιτίας ρουκέτας, με φόντο τον πόλεμο που διεξάγει από την 7η Οκτωβρίου ο ισραηλινός στρατός με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν ΜΜΕ και αυτόπτες μάρτυρες.

Η Τάμπα, αντίκρυ στην Εϊλάτ, είναι τουριστικός προορισμός.

Απέχει πάνω από 350 χιλιόμετρα από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Στο πλαίσιο της τρέχουσας κλιμάκωσης στη Γάζα, ρουκέτα έπεσε στην Τάμπα, προκαλώντας πέντε τραυματισμούς και υλικές ζημιές σε πολυκατοικία», μετέδωσε το αιγυπτιακό τηλεοπτικό Αλ Καχέρα, που γενικά θεωρείται πως έχει πηγές στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών.

Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως ρουκέτα έπληξε την πόλη, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο βορειοανατολικό άκρο της χερσονήσου του Σινά, όπου λειτουργεί συνοριακή διέλευση προς το Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως είναι «ενήμερος» για «συμβάν ασφαλείας» στην Τάμπα, «εκτός των συνόρων μας».

