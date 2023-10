Τοπικά Νέα

Ρόδος: Φωτιά σε δύσβατο σημείο

Η πυρκαγιά καίει δασική περιοχή και για την κατάσβεσή της επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Πυρκαγιά από άγνωστη αιτία εκδηλώθηκε στην διάρκεια της νύχτας σε δασική περιοχή, νοτιοδυτικά της Ρόδου, κοντά στην περιοχή Κυμισάλα.

Αμέσως μετέβησαν στο μέτωπο της φωτιάς οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου με το ανάλογο προσωπικό, ενώ κινητοποιήθηκαν και οι εθελοντές της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έχει περιοριστεί και παραμένει μόνο σε ένα δύσβατο σημείο. Αναμένεται να αντιμετωπιστεί με την συνδρομή των εναέριων μέσων.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μονόλιθος στη Ρόδο. Κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 26, 2023

