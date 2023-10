Κοινωνία

Missing alert: Βρέθηκε η 13χρονη, αναζητείται ακόμη η 14χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού εντοπίστηκε η 13χρονη, η είχε εξαφανιστεί μαζί με μία 14χρονη από την Νέα Σμύρνη. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

-

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 13χρονης Ελευθερίας τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί τις προηγούμενες ώρες στη Νέα Σμύρνη.

Όπως ανακοινωσε το Χαμόγελο του Παιδιού η 13χρονη εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η ανήλικη βρέθηκε στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και είναι καλά στην υγεία της και το «Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην ανήλικη για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

Ωστόσο η 14χρονη Κατερίνα Π. συνεχίζει να αναζητείται. Η Αικατερίνη έχει ύψος 1,65 και βάρος 80 κιλά, με καστανά μαλλιά και μάτια. Φορούσε μαύρο φούτερ, γκρι τζιν παντελόνι, άσπρα αθλητικά παπούτσια και είχε σχολική τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνοδος Κορυφής: Πρωτοβουλία Μητσοτάκη για μεταναστευτικό και φυσικές καταστροφές

“Ενώπιος Ενωπίω” - Μακρυπούλια: Η μητρότητα, οι κρίσεις πανικούς και οι παπαράτσι (βίντεο)

Σεισμός στα Καλάβρυτα