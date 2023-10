Οικονομία

28η Οκτωβρίου - Παρελάσεις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε μετρό και τραμ

Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν και ποιες ώρες.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023:

- Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν δίχως να πραγματοποιούν στάση.

- Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.

- Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα δίκτυα του Μετρό και του Τραμ αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

