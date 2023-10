Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις του Σαββατοκύριακου (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

"Η Πανσέληνος που θα γίνει στα σταθερία ζώδια σημαίνει πως τα γεγονότα που θα γίνουν θα χρειαστούν προσοχή, δεν θα είναι περαστικά, ενώ η Νέα Σελήνη θα είναι ιδιαίτερα πιεστική", είπε η Λίτσα Πατέρα

Ενώ αναφορικά με το Σαββατοκύριακο είπε πως θα είναι καλό.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις λεπτομερείς αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





