Παράξενα

Καθαρίστριες “άδειαζαν” επώνυμα καταστήματα - Πώς αποκαλύφθηκε δράση τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθαρίστριες έκλεβαν με τη «σέσουλα» εμπορεύματα από επώνυμα καταστήματα. Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους και τι ποινή τους επιβλήθηκε.

-

Τέσσερις γυναίκες, μέλη συνεργείου καθαρισμού, καταδικάστηκαν από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σε κάθειρξη 5 ετών (έκαστη), επειδή έκλεβαν συστηματικά εμπορεύματα, όπως ενδύματα, λευκά είδη, φο-μπιζού, συνολικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ, από τέσσερα επώνυμα καταστήματα της οδού Τσιμισκή, στη Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου του 2021, όταν οι καθαρίστριες, τελειώνοντας τη βάρδιά τους, συνελήφθησαν έχοντας στην κατοχή τους σακούλες με κλοπιμαία. Οι ίδιες είχαν διαπράξει -τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους- διαδοχικές κλοπές, χωρίς να γίνουν αντιληπτές.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται, όταν οι υπεύθυνοι/ες των εμπορικών καταστημάτων (ανήκουν στον ίδιο Όμιλο) άρχισαν να διαπιστώνουν σημαντικές ελλείψεις σε εμπορεύματα, σε βαθμό που δεν δικαιολογούνταν από τον όγκο των πωλήσεων. Λόγω της μεγάλης έκτασης των κλοπών, αποκλείστηκε η εκδοχή να οφείλονται οι κλοπές αυτές σε πελάτες ή υπαλλήλους, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε ούτε από τις κάμερες ασφαλείας. Οι υποψίες στράφηκαν στις καθαρίστριες και επιβεβαιώθηκαν όταν συνελήφθησαν με τα κλεμμένα εμπορεύματα πάνω τους.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενες (με καταγωγή από τη Γεωργία και την Αρμενία) δρούσαν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής εργασίας τους, την ώρα που τα καταστήματα ήταν κλειστά. Μεριμνούσαν, δε, να αφαιρέσουν με ψαλίδια τούς αντικλεπτικούς μηχανισμούς που διέθεταν τα εμπορεύματα. «Κάποιοι μηχανισμοί εντοπίστηκαν πεταμένοι στα φρεάτια των ανελκυστήρων» κατέθεσαν μάρτυρες - υπάλληλοι των καταστημάτων, σημειώνοντας ότι κλοπές καταγράφηκαν και από τις αποθήκες. Κατά την ίδια δικογραφία, οι κατηγορούμενες αποχωρούσαν από τη δουλειά τους με όχημα της εταιρείας καθαρισμού, εντούτοις δεν διαπιστώθηκε από την έρευνα εμπλοκή άλλων προσώπων.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι και στην ταράτσα μίας εκ των κατηγορούμενων (η μόνη που προφυλακίστηκε) βρέθηκαν εμπορεύματα αξίας σχεδόν 30.000 ευρώ, την κλοπή των οποίων αποδέχθηκε. Στις απολογίες τους, οι συγκατηγορούμενές της αποδέχθηκαν μόνο ότι έκλεψαν τα εμπορεύματα που είχαν βρεθεί κατά τη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία του Δικαστηρίου, οι κατηγορούμενες συνενώθηκαν για τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. Σε όλες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους ενόψει της δευτεροβάθμιας δίκης. Ο εισαγγελέας της έδρας εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα κλεμμένα «κάπου διοχετεύονταν, κάπου μεταπωλούνταν».

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνοδος Κορυφής: Πρωτοβουλία Μητσοτάκη για μεταναστευτικό και φυσικές καταστροφές

Καιρός: σκόνη και βροχές την Παρασκευή

Euroleague: Στη Ρεάλ το clasico, πάρτι της Μονακό