ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης - Κασσελάκης: Ζητώ συγγνώμη για την κατάσταση, αλλά θα την αλλάξουμε (εικόνες)

Τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας στην ανατολική Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης.

Ο κ. Κασσελάκης είχε μία σύντομη συζήτηση που με εκπροσώπους εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Οι εργαζόμενοι τού μίλησαν για τη μισθοδοσία και τις συνθήκες εργασίας τους, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά πως «είναι απάνθρωπο αδιανόητο και ανήθικο».

«Έχουμε ηθική ευθύνη ως κοινωνία να σας ανταμείψουμε γι αυτό που παρέχετε. Το οποίο είναι ζωή. Ζητώ συγγνώμη γι αυτή την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΚΑΒ αλλά θα την αλλάξουμε. -Είναι αδιανόητο, ανήθικο, απάνθρωπο αυτό που συμβαίνει και θα το αλλάξουμε» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.Κασσελάκης.

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ ξενάγησαν τον Στέφανο Κασσελάκη σε κινητή μονάδα και του εξήγησαν πώς λειτουργεί. Σημείωσαν ότι έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία για τα νοσοκομεία και την υγεία συνολικά στη χώρα μας. Ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε ότι θα σταθεί στο πλευρό τους τόσο στο κομμάτι της ηθικής συμπαράστασης όσο και της οικονομικής στήριξής τους αφού οι μισθοί τους είναι πολύ χαμηλοί.

«Εσείς είστε οι άριστοι της κοινωνίας και εμείς ως πολιτεία και ως κοινωνία πρέπει να σας το αναγνωρίσουμε» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ανέφερε ότι ξέρει τα περισσότερα απ’ όσα του είπαν, μιας που ο σύζυγός του, Τάιλερ Μακμπέθ, ήταν και αυτός διασώστης.

