Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: ο Ερντογάν είναι εκτός κλίματος, πολιτική λύση για την Μέση Ανατολή

"Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, ο πρόεδρος Ερντογάν είναι εκτός κλίματος όταν δεν αναγνωρίζει αυτήν την πραγματικότητα", δήλωσε μεταξύ άλλβν ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες.

Την ανησυχία των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κίνδυνο γενίκευσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, «κάτι το οποίο όλοι απευχόμαστε», όπως είπε χαρακτηριστικά, εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στους Έλληνες δημοσιογράφους, που βρέθηκαν στις Βρυξέλλες, μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Καταλήξαμε σε έναν ικανοποιητικό κοινό τόπο, από τη μία αναγνωρίζει στο Ισραήλ το δικαίωμα στην αυτοάμυνα εντός των ορίων που θέτει το Διεθνές Δίκαιο, από την άλλη εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τη ανθρωπιστική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη Γάζα και θεωρώ πως η απόφαση για παύσεις πυρός για ανθρωπιστικές ανάγκες, στέλνει το μήνυμα ότι το Ισραήλ πρέπει να λάβει σοβαρά υπ όψιν του την κατάσταση στη Γάζα και να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Επέμεινε, δε, πως η λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό επανέρχεται στην ατζέντα της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, «το πρόβλημα ασφαλείας του Ισραήλ θα επιλυθεί μόνο μέσω μιας πολιτικής λύσης» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για το κατά πόσον η στάση της Τουρκίας στο Μεσανατολικό και ειδικότερα έναντι της Χαμάς μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εν εξελίξει ελληνοτουρκική επαναπροσέγγιση, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι: «Η Χαμάς είναι μία τρομοκρατική οργάνωση, δεν εκφράζει τον Παλαιστινιακό λαό, όποιος δει τις θηριωδίες που διέπραξε είναι πολύ δύσκολο να καταλήξει σε διαφορετικό συμπέρασμα, θα έλεγα λοιπόν πως ο πρόεδρος Ερντογάν είναι τελείως εκτός κλίματος όταν δεν αναγνωρίζει αυτήν την πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα όμως το γεγονός πως διαφωνούμε σε αυτό το θέμα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να επηρεάσει το πλαίσιο του Ελληνοτουρκικού διαλόγου και τα σημαντικά βήματα προόδου τα οποία έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες. Εμείς παραμένουμε εστιασμένοι στη θετική μας ατζέντα και στο χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια από το Υπουργείο Εξωτερικών για το πως μπορούμε να φτάσουμε στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας την 7η Δεκεμβρίου».





Σε ερώτηση για τις επιδιώξεις της Ελλάδος στη συζήτηση περί αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «δεν ήταν μία εύκολη συζήτηση, προφανώς υπάρχουν χώρες που δεν θέλουν να ακούσουν για αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισμού πέραν του κονδυλίου που προβλέπεται για την Ουκρανία, εγώ όμως κατέστησα πολύ σαφή την ελληνική θέση ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε μία λύση, που θα συμπεριλαμβάνει μόνο την Ουκρανία και τίποτε άλλο. Είναι απολύτως εύλογη η επιχειρηματολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για το Προσφυγικό και τη διαχείριση του προβλήματος ως χώρα - εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης και προφανώς χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για τις φυσικές καταστροφές». Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα να βρεθεί λύση έως το τέλος του έτους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη μεριμνήσει για τη στήριξη των νοικοκυριών που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα και παρέπεμψε στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος την επόμενη εβδομάδα, κάνοντας λόγο για μία δίκαιη παρέμβαση. Αναφερόμενος στην επικείμενη επίσκεψή του στην Κίνα, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για προγραμματισμένη εδώ και καιρό μετάβαση την επόμενη Παρασκευή στο Πεκίνο και επαφές με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ και τον Κινέζο ομόλογο του. Σε ό,τι αφορά στη σημερινή Σύνοδο της Ευρωζώνης, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίηση για την αναγνώριση της προόδου της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια από τη θεσμική ηγεσία της ΕΕ. «Από μαύρο πρόβατο, η Ελλάδα σήμερα μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό ως προς την ευρωπαϊκή ανάπτυξη», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και τόνισε πως η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας αποτελεί επίτευγμα του ελληνικού λαού και κακώς ορισμένοι την αντιμετωπίζουν με μικροψυχία. Τέλος, τόνισε πως η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο σωστό δρόμο και διεμήνυσε πως επιθυμεί η ίδια να έχει την εθνική ιδιοκτησία των παρεμβάσεων για τη μείωση του χρέους, αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη δρομολογήσει και υπογραμμισε την έμφαση της Αθήνας στην εξαίρεση των αμυντικων δαπανών από τον τρόπο υπολογισμού τους που κάνει η ΕΕ.

