Κόσμος

Αλβανία - Δερβιτσάνη: Εγκαίνια της προτομής του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρουσία του πρωθυπουργού της Αλβανίας έγιναν τα εγκαίνια της προτομής του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο χωριό της Δρόπολης.

-

Παρουσία του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα έγιναν σήμερα, στο χωριό Δερβιτσάνη, κεφαλοχώρι της ελληνικής μειονοτικής περιοχής της Δρόπολης, τα αποκαλυπτήρια της προτομής του πρώην Έλληνα Πρωθυπουργού Κωσταντίνου Μητσοτάκη.

Πλην της προτομής και η ανακαινισμένη πλατεία του χωριού θα φέρει εφεξής το όνομα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Η όλη πρωτοβουλία εκ μέρους του Αλβανού πρωθυπουργού έρχεται να αποδώσει τιμές στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πρώτο Έλληνα πρωθυπουργό που τον Ιανουάριο του 1991 και αμέσως μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Αλβανία, επισκέφτηκε αυτό το ελληνικό μειονοτικό χωριό στο νότο. Εκεί, στην ίδια πλατεία, τον υποδέχτηκαν με πρωτοφανή ενθουσιασμό δεκάδες χιλιάδες αποκλεισμένοι από το καθεστώς Χότζα επί σαράντα και πλέον χρόνια, Έλληνες μειονοτικοί.

Πέρυσι τον Δεκέμβριο, επισκέφτηκε το ίδιο χωριό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και εκείνος. Κατά την επίσκεψη εκείνη, ο Αλβανός πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί στον Έλληνα ομόλογό του ότι η συγκεκριμένη πλατεία της Δερβιτσάνης θα φέρει το όνομα του πατέρα του και θα τοποθετηθεί στον χώρο προτομή.

Στη σημερινή τελετή, τον Έντι Ράμα συνόδευε η υπουργός πολιτισμού της χώρας Μιρέλα Κουμπάρο, ενώ τον Έλληνα πρωθυπουργό εκπροσώπησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Αβραμόπουλος. Παρούσα ήταν και η πρέσβειρα της Ελλάδας στα Τίρανα Κωνσταντίνα Καμίτση.

Στον χαιρετισμό του, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας αναφέρθηκε εκτενώς στη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ενώ δεν απέφυγε να αναφερθεί στο σημερινό βαρύ κλίμα των διμερών σχέσεων, το οποίο απέδωσε «στις εκλογικές πολιτικές σκοπιμότητες», όπως είπε. Χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη κατάσταση «με διαφωνίες και φιλονικίες αδερφών που κατοικούν σε χωριστά σπίτια» και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι στους σημερινούς καιρούς δημοκρατίας, τέτοιες καταστάσεις «όχι μόνο περνούν αλλά ενισχύουν περισσότερο τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και λαών μας».

Ο κ. Αβραμόπουλος μνημόνευσε το έργο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον ρόλο του για την πρόοδο της Ελλάδας και των διμερών σχέσεων. Επισήμανε, δε, τον ρόλο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία και των Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και τόνισε την αναγκαιότητα ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την προϋπόθεση, όπως είπε, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.

Την προτομή του Κωσταντίνου Μητσοτάκη φιλοτέχνησε ο Αλβανός γλύπτης Αρντιάν Ντούλε, που για αρκετά χρόνια ήταν μετανάστης στην Ελλάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: “ΖΕΥΣ” και Spitfire “έσκισαν” τον ουρανό - Πέταξαν πάνω από τη μαθητική παρέλαση (εικόνες)

Ασέλγεια σε ανήλικο - Θεσσαλονίκη: Δεκαετής κάθειρξη σε 45χρονο

ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης - Κασσελάκης: Ζητώ συγγνώμη για την κατάσταση, αλλά θα την αλλάξουμε (εικόνες)