Γιώργος Γραμματικάκης: θλίψη στο “τελευταίο αντίο” (εικόνες)

Σε κλίμα συγκίνησης το "ύστατο χαίρε" στον Γιώργο Γραμματικάκη.

Σε κλίμα συγκίνησης, αποχαιρετά το Ηράκλειο τον πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρώην ευρωβουλευτή, συγγραφέα και πανεπιστημιακό δάσκαλο Γιώργο Γραμματικάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 84 χρόνια του. Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε παρουσία φορέων και πλήθους κόσμου, στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μήνα στο Ηράκλειο.

Στη νεκρώσιμο ακολουθία παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος στις δηλώσεις του, ανέφερε: «Αποχαιρετούμε σήμερα ένα μεγάλο κρητικό, ένα μεγάλο διανοούμενο, τον Γιώργο Γραμματικάκη, που με την πολιτική και κοινωνική του παρουσία, σφράγισε την νεότερη ιστορία της πόλης μας. Είχα την τύχη να είμαστε μαζί ευρωβουλευτές, για πέντε ολόκληρα χρόνια, και γνώρισα έναν άνθρωπο με ευγένεια, με ήθος, με καλοσύνη Ήταν πραγματικά ένα κόσμημα της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα τον θυμάμαι πάντα ως έναν άνθρωπο που ήθελε τους νέους στο προσκήνιο. Κι αυτός όμως, ήταν ένας νέος άνθρωπος στην σκέψη, στις ιδέες, στις αντιλήψεις. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους οικείους του».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης τόνισε: «Αποχαιρετούμε σήμερα τον Γιώργο Γραμματικάκη. Το Ηράκλειο, η Κρήτη, η Ελλάδα, είναι φτωχότερη. Φεύγει από κοντά μας ένας φανατικός Ηρακλειώτης, ένας γνήσιος κρητικός, ένας άνθρωπος που αγάπησε την επιστήμη, του όσο ελάχιστοι. Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τα γράμματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Θα τον θυμόμαστε γιατί πραγματικά προσέφερε στην κοινωνία, προσέφερε στη χώρα, προσέφερε στην επιστήμη».

Συγκινημένος ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης εξέφρασε τα συλλυπητήρια του την οικογένεια του Γ.Γραμματικάκη, αναφέροντας ότι «η Κρήτη, η Ελλάδα πρέπει πάντα να τιμά τη μνήμη αυτού του μεγάλου επιστήμονα, του πρύτανη μας».

