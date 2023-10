Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Τα επιδόματα που θα πληρωθούν την Τρίτη

Η λίστα των επιδομάτων που πληρώνονται την ερχόμενη Τρίτη, τελευταία ημέρα του μήνα.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι την Τρίτη 31 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 186.586.032 ευρώ σε 698.422 ωφελούμενους.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

Επίδομα Στέγασης, δικαιούχοι 253.010 - 30.590.963 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, δικαιούχοι 205.160 - 44.040.434 ευρώ

Αναπηρικά, δικαιούχοι 181.582- 84.522.791 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής, δικαιούχοι 748- 258.213 ευρώ

Επίδομα Ομογενών, δικαιούχοι 5.724- 201.599 ευρώ

Επίδομα Ανασφ. Υπερηλίκων, ν. 1296/1982, δικαιούχοι 15.600 - 5.708.385 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων, δικαιούχοι 17.649 - 7.032.175 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας, δικαιούχοι 8.913 - 2.188.268 ευρώ

Έξοδα Κηδείας, δικαιούχοι 144 - 114.766 ευρώ

Επίδομα Γέννησης, δικαιούχοι 10.202 - 10.244.000 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια, δικαιούχοι 2.012- 173.915 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, δικαιούχοι 8 - 8.000 ευρώ

Πρόγραμμα Γέφυρα, δικαιούχοι 55- 26.793 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής, δικαιούχοι 529- 270.398 ευρώ

Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες, δικαιούχοι 128 - 13.856 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού, δικαιούχοι 323 - 231.898 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 698.422

Σύνολο καταβολών: 186.586.032 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι ξεκίνησαν και οι καταβολές για τους δικαιούχους του Προγράμματος Προσωπικού Βοηθού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

