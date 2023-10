Παράξενα

Μητέρα πήγε στο δικαστήριο τους γιους της για να... φύγουν από το σπίτι!

Τι οδήγησε την μητέρα στο να καταφύγει στο δικαστήριο. Ποια ήταν η απόφαση.

Μία ιδιαίτερη δικαστική διαμάχη έλαβε χώρα στην Ιταλία, όταν μια μητέρα πήγε στα δικαστήρια για να κάνει έξωση στους γιους της.

Πιο συγκεκριμένα, η 75χρονη από την Παβία είχε κουραστεί να συντηρεί τους δύο γιους της, 40 και 42 χρόνων, αμφότεροι εργαζόμενοι, προσπαθώντας επανειλημμένως να τους πείσει να αυτονομηθούν.

«Κανείς τους δεν ήθελε» παραδέχεται η ίδια σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας La Provincia Pavese.

Οι δύο γιοι όχι μόνο ζούσαν στο πατρικό τους και απολάμβαναν τις γονικές περιποιήσεις, αλλά δεν συνέδραμαν ούτε ελάχιστο στα οικονομικά ή στις δουλειές του νοικοκυριού.

Κάπως έτσι, η 75χρονη αναγκάστηκε να πάει τους γιους της στα δικαστήρια και μάλιστα να δικαιωθεί, αφού η δικαστής, Σιμόνα Κατέρμπι, φάνηκε να συμπάσχει με την κατάστασή της, εκδίδοντας διαταγή έξωσης σε βάρος των δύο ανδρών.

Στην απόφασή της, η Κατέρμπι εξηγούσε πως, παρότι η ζωή των παιδιών στο πατρικό καταρχήν είναι δικαιολογημένη «λόγω της γονικής υποχρέωσης απέναντι στα παιδιά», δεν ήταν πλέον θεμιτή καθώς επρόκειτο για άνδρες άνω των 40 ετών.

Τα δύο αδέλφια έχουν προθεσμία έως τις 18 Δεκεμβρίου για να μετακομίσουν.

