Γάζα - IDF: Κάτω από νοσοκομείο τα κεντρικά της Χαμάς (εικόνες)

Με εικόνες από δορυφόρους, γραφικά με αναπαραστάσεις και ηχητικά ο στρατός του Ισραήλ παρουσιάζει στοιχεία για την παρουσία της Χαμάς κάτω από νοσοκομείο.

Ότι η Χαμάς έχει τα κεντρικά της σε υπόγειο χώρο κάτω από το νοσοκομείο Σίφα, στη Γάζα, ισχυρίζεται ο Στρατός του Ισραήλ, παρουσιάζοντας σχετικές εικόνες και ηχητικά, για να υποστηρίξει την εκδοχή.

Σε επίσημη ενημέρωση που έγινε, παρουσιάστηκαν δορυφορικές εικόνες με το νοσοκομείο στην περιοχή της Γάζας, κάτω από το οποίο φέρεται να βρίσκονται τα κεντρικά της Χαμάς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Χαμάς εκμεταλλεύεται την ηλεκτρική ενέργεια του νοσοκομείου.

Επιπλέον, σε ηχητικό που παρουσίασε ο IDF, στέλεχός του φέρεται να συνομιλεί με μέλος της Χαμάς, το οποίο του λέει πως υπάρχουν καύσιμα στη Γάζα, «αρκεί να έχεις γνωστούς».

Σε άλλη συνομιλία που φέρεται να είναι μεταξύ δύο μελών της Χαμάς, επιβεβαιώνεται πως, τα κεντρικά της Χαμάς είναι κάτω από το νοσοκομείο Σίφα, ενώ ο Στρατός του Ισραήλ κατασκεύασε και γραφικό στο οποίο αποτυπώνεται η υπόγεια κατασκευή.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Χαμάς διαψεύδει ότι υπάρχουν τούνελ της κάτω από το νοσοκομείο Σίφα. «Διαψεύδουμε τους ισχυρισμούς ότι, έχουμε τούνελ κάτω από το νοσοκομείο Σίφα και καλούμε σε επείγουσα παρέμβαση τα Ηνωμένα Έθνη και τις αραβικές και ισλαμικές χώρες να σταματήσουν οι επιθέσεις».





