Τούρκος ΥΠΕΣ για Μεταναστευτικό: Σχηματίσαμε τείχος στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, σημείωσε πως μετά την επίσκεψη Καιρίδη δεν πέρασε κανένας μετανάστης προς την Ελλάδα.

Ούτε ένας μετανάστης δεν πέρασε στην Ελλάδα έπειτα από τη συνάντησή του με τον Έλληνα Υπουργό Μετανάστευσης Δημήτρη Καιρίδη, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, η Τουρκία έστειλε δύο τάγματα στρατιωτών στα ελληνικά και βουλγαρικά σύνορα σχηματίζοντας ένα τείχος, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Ο Τούρκος Υπουργός ανέφερε πως είχε συμφωνήσει με τον Δημήτρη Καιρίδη όπως η Τουρκία να μην στείλει ούτε ένα άτομο στην Ελλάδα και η Ελλάδα να μην επαναπροωθήσει ούτε ένα άτομο΄

Ο Αλί Γερλίκαγια ανέφερε ακόμη πως αυτό τον μήνα δεν πέρασε ούτε ένα άτομο, προσθέτοντας πως λειτουργεί όταν το θέλεις. Ο Γερλίκαγαι είπε ακόμη πως το μυστικό βρίσκεται στην πολιτική βούληση. Άφησε μάλιστα να εννοηθεί πως έλαβε την έγκριση Ερντογάν σε όλα τα βήματα.

Στο μεταξύ η Τουρκία επισπεύδει και τα έργα της στην αμυντική βιομηχανία.

Ο Γενικός Διευθυντής της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας δήλωσε στο Ανατολού ότι πρώτα ο Αλλάχ το πολεμικό αεροσκάφος Καάνπου κατασκευάζει η Τουρκία θα πετάξει στο τέλος του έτους.

