Open Βιέννης: o Τσιτσιπάς... ζορίστηκε αλλα προκρίθηκε στους ημιτελικούς

Τετράδα και... Μεντβέντεφ θα βρεθούν στο δρόμο του Έλληνα τενίστα στο Open της Βιέννης.

Πολύ δύσκολη πρόκριση στους ημιτελικούς του Erste Bank Open της Βιέννης πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με 2-0 σετ (7-6, 7-5) επί του Κροάτη, Μπόρνα Γκόγιο. Στον δρόμο για τον τελικό του τουρνουά 500 της ATP, ο Έλληνας πρωταθλητής θα βρει απέναντί του τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ (νο3 στον κόσμο).

Από το ξεκίνημα της indoor διοργάνωσης ο 25χρονος τενίστας δεν είχε σε κανένα ματς εύκολο έργο. Χθες νίκησε μεγάλη δυσκολία και κάνοντας σπουδαία ανατροπή στο τρίτο σετ με 2-1 τον Μάχατς και σήμερα χρειάστηκε να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια κόντρα στο νο 77 του κόσμου, που στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στο εξαιρετικό του σερβίς.

Ο Τσιτσιπάς με τη νίκη του πλησιάζει όλο και πιο κοντά στα Nitto ATP Finals του Τορίνο (12-19/11), ενώ κατάφερε να βρεθεί σε back to back ημιτελικό, μετά την παρουσία του στην τετράδα του τουρνουά 250 της Αμβέρσας.

Η πρώτη συνάντηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Μπόρνα Γκόγιο στο κορτ εξελίχθηκε σε μεγάλο ντέρμπι. Ο Κροάτης απέδειξε ότι η νίκη του επί του Αμερικανού, Τόμι Πολ μόνο τυχαία δεν ήταν, όπως και αυτή της πρεμιέρας απέναντι στον Αλεξάντερ Μίλερ.

Το ίδιο επιδίωξε να κάνει και σήμερα με τον Τσιτσιπά, μόνο που ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών στην Ελλάδα διατήρησε τη ψυχραιμία του σε σημεία που το ματς πήγαινε να... στραβώσει, όπως στο τάι μπρέικ του πρώτου σετ, όταν βρέθηκε να χάνει με 3-0!

Βρήκε τον τρόπο να περάσει μπροστά με 6-4 και να επικρατήσει με 7-4, παίρνοντας το προβάδισμα. Και στο δεύτερο σετ έγινε μεγάλη μάχη με τον Τσιτσιπά να παίρνει προβάδισμα με 6-5 και να έχει το σερβίς για να κλείσει το ματς.

Ο Γκόγιο, όμως, προηγήθηκε με 40-0 και είχε μπροστά του τρία μπρέικ-πόιντ για να ισοφαρίσει και να στείλει το σετ σε τάι μπρέικ. Στο σημείο εκείνο και πάλι, ο Τσιτσιπάς δεν έχασε την αυτοπεποίθησή του, κατάφερε να ισοφαρίσει (40-40) και λίγο αργότερα να φτάσει στο 7-5 και στο 2-0.

