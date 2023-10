Κοινωνία

Κηφισιά: σύλληψη νεαρού για ληστεία και επίθεση σε ανήλικους

Για ποιες κατηγορίες συνελήφθη ο νεαρός. Αναζητούνται οι συνεργοί του.

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς υπόθεση ληστείας και πρόκλησης σωματικών βλαβών σε βάρος δύο ανηλίκων που έγινε στις 2-10-2023 στον περιβάλλοντα χώρο του σταθμού ΗΣΑΠ «Κηφισιά».

Ειδικότερα, εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Κηφισιά, 18χρονος κατηγορούμενος για σωματικές βλάβες και ληστεία κατά συναυτουργία, αποδοχή και διάθεση προϊόντος εγκλήματος, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένας 17χρονος είχε διαθέσει προς πώληση σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης κινητό τηλέφωνο και έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος ατόμου να το αγοράσει, προγραμματίστηκε συνάντηση για τη συναλλαγή.

Ο 17χρονος ιδιοκτήτης του κινητού μετέβη με συνομήλικο του στο σημείο που είχαν ορίσει, όπου ανέμενε ο 18χρονος, ο οποίος αρχικά προσποιήθηκε ότι πρόκειται να το αγοράσει και στη συνέχεια τους οδήγησε με προφάσεις σε παρακείμενο δρόμο, όπου εμφανίστηκαν ακόμη δύο άτομα.

Οι δράστες προκειμένου να αφαιρέσουν και να διατηρήσουν στην κατοχή τους τη συσκευή, ψέκασαν με σπρέι τους δύο 17χρονους και επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας και σιδερένιου λοστού.

Στο πλαίσιο έρευνας σε ανοιχτές πηγές διαδικτύου ταυτοποιήθηκε ο 18χρονος, ο οποίος είχε αναρτήσει αγγελία στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης για πώληση του κλεμμένου κινητού.

Ο 18χρονος συνελήφθη στην προσπάθειά του να μεταπωλήσει το αφαιρεθέν κινητό, ενώ κατά τη διενέργεια σωματικής έρευνας, βρέθηκε στην κατοχή του ποσότητα κάνναβης.

Το κατασχεθέν κινητό αποδόθηκε στον 17χρονο, θύμα της ληστείας.

Ο κατηγορούμενος, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί του.

