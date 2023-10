Κόσμος

Ιταλία: “Θρίλερ” σε πτήση Μόντρεαλ - Αθήνα

Τι συνέβη στην πτήση Μόντρεαλ - Αθήνα και σήμανε συναγερμό στις Αρχές.

Συναγερμός σήμανε στην Ιταλία, όταν καναδικό αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Μόντεραλ – Αθήνα, έχασε την ραδιοεπικοινωνία, με αποτέλεσμα να παρέμβουν δύο μαχητικά αεροσκάφη το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ που επικαλείται την Πολεμική Αεροπορία της γειτονικής χώρας, το αεροσκάφος της Air Transat, είχε απογειωθεί από το Μόντρεαλ και κατευθυνόταν προς την Αθήνα, όταν χάθηκαν οι ραδιοεπικοινωνίες.

Τότε, δύο μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter από την 36η Πτέρυγα Gioia del Colle απογειώθηκαν για να πραγματοποιήσουν αεροπορική αναχαίτιση μετά από εντολή άμεσης απογείωσης, γνωστή ως Scramble στην τεχνική ορολογία.

Η εντολή δόθηκε από το ΝΑΤΟ μέσω του Κέντρου Συνδυασμένου Αεροπορικών Επιχειρήσεων (CAOC) στην Torrejon (Ισπανία), σε συντονισμό με τη Διοίκηση Αεροδιαστημικών Επιχειρήσεων (C.O.A.) στο Poggio Renatico και τους φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν ανατεθεί στην επιτήρηση του εθνικού εναέριου χώρου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την οπτική αναγνώριση (VID) ενός αεροσκάφους της καναδικής εταιρείας Air Transat που είχε χάσει τη ραδιοεπικοινωνία με τις αρχές εναέριας κυκλοφορίας.

Τα δύο μαχητικά αναχαίτισης της 36ης Πτέρυγας, υπό την καθοδήγηση του προσωπικού της 22ης Ολοκληρωμένης Ομάδας Πυραυλικής Αεράμυνας της Licola (Na), εξουσιοδοτήθηκαν να εκτελέσουν υπερηχητική δραστηριότητα προκειμένου να προσεγγίσουν το αεροσκάφος, προερχόμενο από το Μόντρεαλ και κατευθυνόμενο προς την Αθήνα, το συντομότερο δυνατό.

Στη συνέχεια, το αεροσκάφος αποκατέστησε τη ραδιοεπικοινωνία με τις Ιταλικές Αρχές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και μπόρεσε να συνεχίσει κανονικά προς τον προγραμματισμένο προορισμό του.

