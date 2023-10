Πολιτική

Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε πρόσθετους πόρους για μεταναστευτικό και κλιματική κρίση

Μέσω ανάρτησης έκανε τον απολογισμό του από τη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός.

«Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες κάναμε μία πρώτη συζήτηση για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Χρειαζόμαστε πρόσθετους πόρους για το μεταναστευτικό, αλλά και για το Ταμείο Αλληλεγγύης για τη στήριξη χωρών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίσης εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός, ότι στο Euro Summit που πραγματοποιήθηκε και αυτό σήμερα, τόσο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όσο και ο πρόεδρος του Eurogroup, αλλά και η πρόεδρος της Επιτροπής, εκφράστηκαν με πολύ κολακευτικά λόγια για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει.

«Αυτή είναι μία αναγνώριση της μεγάλης προσπάθειας που έχει καταβάλει η χώρα μας, μια προσπάθεια όλου του ελληνικού λαού. Και βέβαια, αυτό έχει να κάνει και με την επισημοποίηση αυτής της προόδου με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας» τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

