Σύμβουλος Νετανιάχου: Ξεκινάει η εκδίκηση - Η Χαμάς θα νιώσει την οργή μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μαρκ Ρεγκέβ είπε ότι το Ισραήλ εντείνει την πίεση στη Χαμάς, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του είναι σε εξέλιξη, και ότι η Γάζα θα είναι «πολύ διαφορετική» όταν ολοκληρωθούν.

-

Η Χαμάς «θα πληρώσει για τα εγκλήματά της κατά της ανθρωπότητας και απόψε ξεκινάμε την εκδίκηση», δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής, ο σύμβουλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Μαρκ Ρεγκέβ, με το Ισραήλ να βομβαρδίζει θέσεις της ισλαμιστικής οργάνωσης στη Γάζα.

«Η Χαμάς θα νιώσει απόψε την οργή μας» ανέφερε επίσης.

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ο Ρεγκέβ είπε ότι το Ισραήλ εντείνει την πίεση στη Χαμάς, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του είναι σε εξέλιξη, και ότι η Γάζα θα είναι «πολύ διαφορετική» όταν ολοκληρωθούν.

«Θα συνεχίσουν να δέχονται τα στρατιωτικά πλήγματά μας μέχρι να διαλύσουμε τη στρατιωτική μηχανή τους και την πολιτική υποδομή τους στη Γάζα. Όταν τελειώσει όλο αυτό, η Γάζα θα είναι πολύ διαφορετική», πρόσθεσε.

Υψηλόβαθμο στέλεχος της παλαιστινιακής Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση είναι «έτοιμη» να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

«Εάν ο Νετανιάχου αποφασίσει να μπει απόψε στη Γάζα, η αντίσταση είναι έτοιμη» ανέφερε στην πλατφόρμα Telegram ο Εζάτ αλ Ρίσεκ, προσθέτοντας ότι «η γη της Γάζας θα καταπιεί τα κομμάτια των (Ισραηλινών) στρατιωτών».

The first images appear from Gaza after the communications and electrical infrastructure is hindered by the Israelis for their incursion pic.twitter.com/xQNzOdHNbz