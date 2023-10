Κοινωνία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Οκτωβρίου

Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα Σάββατο, 28 Οκτωβρίου είναι Εθνική εορτή, ενώ σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμων των Αγίας Σκέπης και Αγίων Βήλης και Ευνίκης.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Νεφέλη

Βήλη,

Βίλια

Ευνίκη,

Ευνίκα

Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940

Η Ελλάδα μέσω του πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά απαντά “OXI” στο τελεσίγραφο της Ιταλίας. H Ιταλία κηρύσσει πόλεμο και προσβάλλει τα από Αλβανίας σύνορα της Ελλάδας. Οι Ελληνικές δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους αποκρούοντας και Αλβανούς. Συνάντηση Χίτλερ.

