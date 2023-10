Μέση Ανατολή - Ισραήλ: Νεκροί τουλάχιστον 29 δημοσιογράφοι

Ο ιστορικός τραγικός απολογισμός αυτός συνοδεύεται από «παρενοχλήσεις», «συλλήψεις» και «άλλα εμπόδια στη δημοσιογραφική δουλειά σε περιοχές που συμπεριλαμβάνουν τη Δυτική Όχθη και το Ισραήλ»

Ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 29 επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, κατήγγειλε χθες Παρασκευή η μη κυβερνητική οργάνωση Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ).

Ο πόλεμος, που πλέον διαρκεί τρεις εβδομάδες, ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, ξέσπασε έπειτα από την επίθεση του στρατιωτικού του βραχίονα σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, που ήταν η πιο πολύνεκρη από καταβολής κράτους το 1948.

«Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, η CPJ κατέγραψε την πιο θανατηφόρα περίοδο για τους δημοσιογράφους που καλύπτουν ένοπλες συρράξεις αφότου (...) άρχισε να συγκεντρώνει στοιχεία, το 1992», τόνισε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της. Ο ιστορικός τραγικός απολογισμός αυτός συνοδεύεται από «παρενοχλήσεις», «συλλήψεις» και «άλλα εμπόδια στη δημοσιογραφική δουλειά σε περιοχές που συμπεριλαμβάνουν τη Δυτική Όχθη και το Ισραήλ».

