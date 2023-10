Μεσανατολικό - Γκουτέρες: Η ιστορία θα μας κρίνει όλους

Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου για ανθρωπιστική εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, την άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων και την παράδοση των άκρως απαραιτήτων εφοδίων, στην κλίμακα που απαιτείται (σ.σ. στη Λωρίδα της Γάζας).

"Η ιστορία θα μας κρίνει όλους" ανέφερε, σε δραματικούς τόνους, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, σε ανάρτησή του απόψε στην πλατφόρμα Χ.

I repeat my call for a humanitarian ceasefire in the Middle East, the unconditional release of all hostages, and the delivery of life-saving supplies at the scale needed.



Everyone must assume their responsibilities.



This is a moment of truth.



History will judge us all. pic.twitter.com/z562jVDKri