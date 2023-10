Τοπικά Νέα

28η Οκτωβρίου - Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την παρέλαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιους δρόμους του κέντρου της πόλης θα απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για τις ανάγκες της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης.

-

Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση ολοκληρώνονται το Σάββατο ανήμερα της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη οι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ πλήθος κόσμου αναμένεται να συρρεύσει στο πλακόστρωτο της παραλίας για να θαυμάσει και να χειροκροτήσει τα πολιτικά και στρατιωτικά τμήματα.

Για την ομαλή διεξαγωγή της παρέλασης η Τροχαία ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων, έτσι λοιπόν από τις 03.00 τα ξημερώματα και μέχρι το τέλος της παρέλασης, βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, στους εξής δρόμους της πόλης:

Αγίας Τριάδος, στο τμήμα της από την Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Βασ. Γεωργίου.

Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Γ. Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ. Κυδωνιών.

30ης Οκτωβρίου, καθ’ όλο το μήκος της.

Μ. Μπότσαρη, 25ης Μαρτίου, Π. Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ. Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου μέχρι τη Λ. Στρατού.

Στρ. Ναπολ. Ζέρβα, καθ’ όλο το μήκος της.

Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ.Νίκης.

Γκύζη, καθ’ όλο το μήκος της.

Εθνικής Αντιστάσεως (Δήμος Καλαμαριάς), στο τμήμα της από Ερυθρού Σταυρού μέχρι Αιγαίου.

Από τις 05.00 το πρωί και μέχρι το τέλος της παρέλασης, λόγω της παράταξης των μηχανοκίνητων τμημάτων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Γ. Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ.Κυδωνιών.

30ης Οκτωβρίου, καθ’ όλο το μήκος της.

Από τις 07.00 το πρωί σταδιακά και μέχρι το τέλος της παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε:

Μ. Μπότσαρη – Καραϊσκάκη – Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Π. Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στρατηγού Κακαβού.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ. Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ. Κακαβού.

Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ. Νίκης.

Εκτός των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Στο πάρκινγκ, που βρίσκεται πίσω από την εξέδρα των επισήμων της παρέλασης επί της οδού Αθαν. Σουλιώτη, κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 16.00΄ της 27-10-2023 μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2023.

Στρατηγού Κακαβού, κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 16.00΄ της 27-10-2023 μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2023.

Αθαν. Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ. Κακαβού, κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 16.00΄ της 27-10-2023 μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2023.

Καλλιδοπούλου, στο τμήμα της από την οδό Δελφών μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου, κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 16.00΄ της 27-10-2023 μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2023.

Καραϊσκάκη, στο τμήμα της οδού από Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου, κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 16.00΄ της 27-10-2023 μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2023.

Ήδη πάντως, από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αποκλείσει τις κάθετες οδούς της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ γερανός της Τροχαίας «σηκώνει» τα παράνομα παρκαρισμένα οχήματα, ενώ, λόγω των παρελάσεων σε Δήμους και Δημοτικές Κοινότητες του Νομού, ενδέχεται να υπάρξουν μικρής έκτασης κυκλοφοριακά προβλήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

28η Οκτωβρίου: ημέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας

Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο

Καιρός - 28η Οκτωβρίου: Βροχές και ομίχλη το Σάββατο