Πολιτική

Μέση Ανατολή - Κασσελάκης: Ημέρα ντροπής για τον ελληνικό λαό η αποχή από το ψήφισμα για τη Γάζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του Κασσελάκη για την επιλογή της Ελλάδας να απέχει από ψηφοφορία του ΟΗΕ για κήρυξη ανθρωπιστικής εκεχειρίας στη Γάζα

-

«Ημέρα ντροπής για την ελληνική διπλωματία, τον ελληνικό λαό και την Ιστορία του» χαρακτήρισε ο Στέφανος Κασσελάκης την αποχή από ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τη Γάζα.

Σε χθεσινοβραδινή ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανέφερε: «Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε, με συντριπτική πλειοψηφία, να κηρυχθεί ανθρωπιστική εκεχειρία στη Γάζα. 120 χώρες όπως οι Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία πήραν το μέρος της ειρήνης.

Όχι η Ελλάδα του Μητσοτάκη. Απείχαμε. Αυτή τη νύχτα στη Γάζα οι άμαχοι ζουν ξανά τη φρίκη, κι εμείς ‘νίψαμε τας χείρας μας'. Ημέρα ντροπής για την ελληνική διπλωματία, τον ελληνικό λαό και την Ιστορία του».

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε, με συντριπτική πλειοψηφία, να κηρυχθεί ανθρωπιστική εκεχειρία στη Γάζα.

120 χώρες όπως οι Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία πήραν το μέρος της ειρήνης. Όχι η Ελλάδα του Μητσοτάκη. Απείχαμε.

Αυτή τη νύχτα στη Γάζα οι άμαχοι ζουν ξανά τη φρίκη, κι… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) October 27, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταναστευτικό: Σύλληψη διακινητή στην Ορεστιάδα

Μέση Ανατολή - Ισραήλ: Νεκροί τουλάχιστον 29 δημοσιογράφοι

28η Οκτωβρίου: ημέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας