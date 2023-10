Παράξενα

28η Οκτωβρίου - Λιβάδι Λάρισας: Νεαροί παρέλασαν πάνω σε άλογα (εικόνες)

Πώς οι νεαροί τίμησαν το έθμο του τόπου τους και συγκέντρωσαν τα βλέμματα και τα συγχαρητήρια μικρών και μεγάλων.

Έφιπποι νεαροί συμμετείχαν στην παρέλαση που έλαβε χώρα στο ορεινό Λιβάδι Ελασσόνας για να τιμηθεί η σημερινή επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, όπως αναφέρει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα onlarissa.gr . Οι νέοι όπως ήταν αναμενόμενο έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας ένα διαφορετικό θέαμα αλλά και τηρώντας ένα πατροπαράδοτο έθιμο του τόπου τους.

Πηγή: Onlarissa.gr

