Λάρισα: Φρικτό τροχαίο στο κέντρο, νεκρός μοτοσικλετιστής (εικόνες)

Πώς η ταχύτητα των οχημάτων και η σφοδρότητα της σύγκρουσης στάθηκαν μοιραίες για τη ζωή του άτυχου οδηγού.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το Σάββατο στις 8.30 το πρωί, ανήμερα της εθνικής γιορτής της 28ης Οκτωβρίου, στην οδό Αλεξάνδρου Υψηλάντου στην συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου στο κέντρο της Λάρισας. Νεκρός είναι ο οδηγός μηχανής μεγάλου κυβισμού, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με αγροτικό αυτοκίνητο. Όπως μάλιστα αναφέρει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα onlarissa.gr, από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η μοτοσικλέτα έγινε κομμάτια και το κορμί του άτυχου μοτοσικλετιστή που φορούσε κράνος σφηνώθηκε κάτω από σταθμευμένο αυτοκίνητο. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ που χρειάστηκε να σηκώσουν το όχημα για να τον απεγκλωβίσουν. Ο άνδρας κατόπιν μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνά η Τροχαία Λάρισας.

Πηγή: Onlarissa.gr

