Euroleague – Παναθηναϊκός: Ο Λεσόρ MVP της 5ης αγωνιστικής

Ο Γάλλος διεθνής σέντερ του «τριφυλλιού», έκανε ατομικό ρεκόρ πόντων και ριμπάουντ στη διοργάνωση.

Ο Ματίας Λεσόρ έκανε «πράγματα και θαύματα» στον χθεσινοβραδινό (27/10) αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια, ήταν μακράν ο κορυφαίος παίκτης των «πρασίνων» στη νίκη επί των Βάσκων με 95-81 και απόλυτα δικαιολογημένα αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 5ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Γάλλος διεθνής σέντερ του «τριφυλλιού» συγκέντρωσε 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, έχοντας κάνει ρεκόρ καριέρας σε πόντους (23), αλλά και σε ριμπάουντ (14) στη διοργάνωση, συνεισφέροντας τα μέγιστα (με το Ντίνο Μήτογλου) στην 2η εφετινή νίκη του Παναθηναϊκού, μετά το 78-71 επί της Μπάγερν (2η αγωνιστική) και πάλι στο κλειστό των ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

