Κοινωνία

Αρτέμιδα: Επιβάτης λεωφορείου έσπασε τα τζάμια και απείλησε ότι θα τους σκοτώσεις όλους (εικόνες)

Σε κατάσταση αμόκ ο επιβάτης που ανέβηκε από την 5η στάση Βραυρώνας, ξεκίνησε να βανδαλίζει το λεωφορείο και να απειλεί τους συνεπιβάτες του. Η αντίδραση του οδηγού του οχήματος.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Αρτέμιδα, όταν επιβάτης λεωφορείου της γραμμής 304 βανδάλισε το όχημα και απείλησε τους συνεπιβάτες του, ότι θα τους σκοτώσει.

Συγκεκριμένα, ο δράστης ανέβηκε στην 5η στάση Βραυρώνας και λίγα λεπτά αργότερα έσπασε τους υαλοκαθαριστήρες του οχήματος και ξεκίνησε να σπάει τα τζάμια φωνάζοντας «θα σας σκοτώσω όλους».

Ο ίδιος υποστήριζε ότι σε προηγούμενο δρομολόγιο δεν τον είχαν αφήσει να επιβιβαστεί στο λεωφορείο.

Ο οδηγός προσπάθησε αρχικά να τον ηρεμήσει, αλλά όταν κατάλαβε ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό, καθώς ο επιβάτης είχε χάσει την ψυχραιμία του, ζήτησε από όλους τους υπόλοιπους επιβάτες να κατέβουν από το όχημα και τερμάτισε το δρομολόγιο.

