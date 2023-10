Κόσμος

Ερντογάν: Κατοχική δύναμη το Ισραήλ

Μεγάλη διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων και βολές κατά του Ισραήλ από τον Ερντογάν. Αμεση η αντίδραση του Ισραηλ.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σε πολυπληθή συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων στην Κωνσταντινούπολη πως το Ισραήλ είναι κατοχική δύναμη, και επανέλαβε τη θέση του ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση.

"Επαναλαμβάνω πως η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Το Ισραήλ προσβλήθηκε πολύ από αυτό. Το Ισραήλ είναι κατοχική δύναμη, ο Ερντογάν μιλά καθαρά επειδή η Τουρκία δεν σας χρωστάει τίποτα", είπε σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν στο παλιό αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης.

Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τη Δύση ότι είναι "ο κύριος ένοχος για τις σφαγές στη Γάζα".

"Οι κύριοι ένοχοι για τις σφαγές στη Γάζα είναι οι Δυτικοί. Με την εξαίρεση ορισμένων συνειδήσεων που ύψωσαν τη φωνή, (αυτές) οι σφαγές είναι ολοκληρωτικά έργο της Δύσης", είπε ο Ερντογάν.

Το Ισραήλ ανακάλεσε τους διπλωμάτες του από την Τουρκία και «θα επανεξετάσει τις σχέσεις του» με τη χώρα αυτή, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τον πόλεμο στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις βαριές δηλώσεις εκ μέρους της Τουρκίας, διέταξα την επιστροφή των διπλωματικών εκπροσώπων μας από εκεί, ώστε να προχωρήσουμε σε επανεξέταση των σχέσεων του Ισραήλ με την Τουρκία» ανέφερε ο υπουργός Ελί Κόεν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Ο Κόεν δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις.

