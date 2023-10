Αθλητικά

Βόλος - Κηφισιά: Πρώτη νίκη για τους Θεσσαλούς

Την πρώτη νίκη του πέτυχε ο Βόλος κόντρα στην Κηφισιά. Τα γκολ του αγώνα.

Ο Βόλος νίκησε την Κηφισιά με 2-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στην εναρκτήρια αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής και κατέγραψε μόλις την πρώτη επιτυχία του στο εφετινό πρωτάθλημα, σε ένα παιχνίδι που ο διαιτητής Πολυχρόνης έδειξε 2 κόκκινες κάρτες σε παίκτες των φιλοξενούμενων και συνολικά δέκα κίτρινες!

Οι Θεσσαλοί ξεκόλλησαν από την τελευταία θέση της κατάταξης φτάνοντας στους 5 βαθμούς, ενώ έχουν κι ένα παιχνίδι λιγότερο (με τον Πανσερραϊκό), ενώ το αθηναϊκό συγκρότημα παρέμεινε στους 7 πόντους και τη 10η θέση.

Ύστερα από ένα αδιάφορο πρώτο εικοσάλεπτο, ο Βόλος άνοιξε το σκορ στο 21΄. Ο Λούνα έκανε την προσπάθεια από αριστερά και βρήκε τον Κορνέ που σούταρε, ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε και ο αφύλαχτος Μπερτόλιο, τον οποίο κάλυπτε ο Σναϊντερλάν, έγραψε το 1-0.

Δύο λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι είχαν μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσουν, αλλά η κεφαλιά του Οζέγκοβιτς πέρασε μόλις άουτ.

Το γκολ έδωσε ψυχολογία στους γηπεδούχους, που έφτασαν κοντά σε ένα δεύτερο γκολ στο 28΄, όταν ο Λούνα πήρε την κόντρα από τον Μποτία και βγήκε από αριστερά βγάζοντας μόνο τον Γκαρσία, που βρήκε την μπάλα με λάθος βηματισμό και αστόχησε.

Στο 35΄ ο Ντέλετιτς «πάτησε» για τον Κορνέ που σούταρε από την περιοχή και αστόχησε ελάχιστα, στην τελευταία καλή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να γίνουν πιο επιθετικοί στο δεύτερο μέρος αλλά δεν κατάφεραν να γίνουν απειλητικοί για την εστία του Παπαδόπουλου, σε αντίθεση με τους Θεσσαλούς που έχασαν μεγάλη, διπλή ευκαιρία στο 67΄, με τον Αναγνωστόπουλο να αρνείται το γκολ σε Ντέλετιτς και Γκαρσία.

Η κατάσταση έγινε ακόμα χειρότερη για την Κηφισιά όταν ο Τσάπαν είδε την κόκκινη κάρτα του Πολυχρόνη (2η κίτρινη) για διαμαρτυρία, με τον Βόλο να εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημα και να φτάνει σε σκορ ασφαλείας στο 75΄ με τον Ντέλετιτς να γράφει το 2-0, αξιοποιώντας την ωραία συνεργασία με τον Γκαρσία.

Ο Οζέγκοβιτς σκόραρε απέναντι στην πρώην ομάδα του μειώνοντας σε 1-2 στο 82΄ από έξοχη προσπάθεια του Μπαρμπόσα, ο οποίος δύο λεπτά αργότερα αντίκρισε με τη σειρά του δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε, με αποτέλεσμα η προσπάθεια της Κηφισιάς να επανέλθει στο παιχνίδι να τελειώσει εκεί...

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φώτης Πολυχρόνης

ΚΟΚΚΙΝΗ: 71΄ Τσάπαν (2η κίτρινη), 83΄ Μπαρμπόσα (2η κίτρινη)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τάχατος, Μπαριέντος, Παπαδόπουλος, Κορνέ - Τσάπαν, Σναϊντερλάν, Μπαρμπόσα, Νίνης

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Παπαδόπουλος, Τάχατος (54΄ Μύγας), Καλογερόπουλος, Τσοκάνης, Λούνα (86΄ Κίτσος), Γκλάβτσιτς, Τρουιγέ (86΄ Ενγκίν), Μπερτόλιο (78΄ Μπαριέντος), Κορνέ, Ντέλετιτς (78΄ Μαχαίρας), Γκαρσία.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Γιάννης Αναστασίου): Αναγνωστόπουλος, Μποτία, Λούμορ (73΄ Νίνης), Βαφέας (86΄ Παπασάββας), Τσάπαν, Μασούρας, Σναϊντερλάν, Ίλιεφ (46΄ Μπιφούμα), Μπαρμπόσα, Τετέι (78΄ Αντερέγκεν), Οζέγκοβιτς.

