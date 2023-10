Αθλητικά

Περιστέρι – Προμηθέας Πατρών: Έσπασαν… το ρόδι οι γηπεδούχοι

Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό παιχνίδι, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα.

Το Περιστέρι υπερασπίστηκε στην 4η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League την έδρα του, πανηγυρίζοντας την πρώτη εφετινή νίκη του στο πρωτάθλημα (1-3).

Σε μία καθηλωτική αναμέτρηση με τον Προμηθέα Πατρών, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν αυτή που είχε το καθαρό μυαλό στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα, φτάνοντας στη νίκη με το τελικό 76-71 και υποχρεώνοντας του Αχαιούς στην πρώτη εφετινή ήττα τους (3-1).

Οι δύο ομάδες πάλευαν από το πρώτο τζάμπολ να οικοδομήσουν μία διαφορά, αλλά οι άμυνες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και μοιραία πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι το 34΄, όταν το Περιστέρι πάτησε... γκάζι και έγραψε στον φωτεινό πίνακα του «Ανδρέας Παπανδρέου» το 65-59.

Ωστόσο, η απάντηση των φιλοξενούμενων ήταν άμεση και με σερί 0-7 ανέκτησαν το προβάδισμα (65-66). Ακολούθησε εκατέρωθεν «βομβαρδισμός» από τα 6,75 και στο 38΄ γράφτηκε το 71-71. Ωστόσο, ο Προμηθέας πλήρωσε τα δύο σερί λάθη του και κυρίως την λάθος επαναφορά του Ρέινολντς, με τον Μήτρου-Λονγκ να τρέχει στον αιφνιδιασμό και με γκολ-φαουλ να διαμορφώνει το τελικό 76-71.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τζέιλεν Χαντς με 18 πόντους, ενώ από τον Προμηθέα ξεχώρισε ο Χαϊμε Ετσενικε με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 42-40, 59-56, 76-71

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Τσολάκος, Κατραχούρας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ράγκλαντ 7 (1), Πουλιανίτης 6 (2), Κασελάκης 6, Γουίλιαμς 12 (2), Τόμπσον 10, Μήτρου-Λονγκ 5, Ντάνγκουμπιτς 8 (2), Χαντς 18 (2), Ρένφρο 5.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 3 (1), Μπαζίνας 3 (1), Χρυσικόπουλος, Ετσενίκε 21, Χέιλ 11 (2), Κάουαν 7 (2), Πλώτας 2, Κόνιαρης 8, Κόφι 10 (1), Καραγιαννίδης 2, Κούρουτς

